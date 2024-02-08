8 способов, как задобрить и переманить Деревянного Дракона на свою сторону в китайский Новый год

Китайский Новый год отмечают не только в КНР, но и в других государствах Восточной Азии. Местные жители верят, что в этот период нужно соблюдать традиции и тогда их ждёт счастье и успех.

Главный символ 2024 — Зелёный Деревянный Дракон. Он любит, когда люди прислушиваются к традициям празднования китайского Нового года, и поощряет их за это. Какие простые правила нужно соблюдать, чтобы зарядиться на успех?

1. Украсьте дом

В китайский Новый год традиции легко воплощаются в жизнь даже в России. Фото © Shutterstock

Традиции китайского Нового года возникли в том числе в связи с легендой о старинном чудовище, которое звали Нянь. Якобы оно нападало на деревни, забивало скот, уничтожало урожай и похищало жителей населённых пунктов. Чтобы обезопасить своё жилище от монстра, жители КНР украшали дома. Декорированием комнат они занимаются и сейчас, но уже для задабривания символов Нового года.

Китайцы развешивают по квартире наклейки из красной бумаги и пишут записки, в которых желают счастья членам своей семьи. Поэтому первое, что нужно сделать для задабривания Зелёного Деревянного Дракона, — украсить обитель по всем правилам. Как рассказала Life.ru экстрасенс, традиции празднования китайского Нового года различаются в разных регионах Китая, но есть и кое-что неизменное. Например, основной цвет праздника.

Энергия красного цвета — это энергия процветания, изобилия и защиты от злых духов. Кристина Ольховая Экстрасенс, астролог

"Красный цвет обязательно должен присутствовать в украшении дома в виде лент, китайских фонариков и свечей. Красный цвет приветствуется и в одежде", — поясняет астролог.

2. Сделайте генеральную уборку

До наступления 10 февраля китайцы выбрасывают мусор и наводят порядок в доме. Считается, что с помощью такого подхода они отпугивают проблемы, впускают в дом счастье, любовь и радость.

Если хотите задобрить Зелёного Деревянного Дракона, обязательно сделайте генеральную уборку в пятницу, 9 февраля. Протрите пыль там, куда раньше никогда не залезали. Квартира должна блестеть настолько ярко, чтобы символ 2024 года обратил внимание на вашу семью и одарил её счастьем.

Экстрасенс также подчеркнула, что до конца китайского Нового года нельзя стричься, подметать пол и есть кашу, иначе удача в жизнь не придёт. К тому же с 10 по 12 февраля запрещено стирать одежду. "Вода — это ещё один символ достатка, а сливать воду — значит своими руками выливать богатство", — предупредила астролог Кристина Ольховая.

3. Соберитесь за столом

Как отмечать китайский Новый год 2024, чтобы зарядиться удачей. Фото © Shutterstock

Задабривать Зелёного Деревянного Дракона китайцы будут в том числе во время торжественного ужина. В первый день азиатского Нового года в КНР принято готовить пельмени, а также мясные и рыбные блюда. За столом нужно собрать всех членов семьи.

Экстрасенс рассказала Life.ru и про необычный рецепт китайских пельменей к 10 февраля. В качестве начинки для блюд жители КНР используют овощи.

Пельмени отваривают или обжаривают в масле до золотистой корочки, подают с соевым соусом, кунжутным маслом и зелёным луком. По традиции в один пельмень вместо начинки кладут монетку, тому, кому она попадётся, удача будет сопутствовать весь год. Кристина Ольховая Экстрасенс, астролог

Устройте аналогичный ужин. Пригласите на него не только членов семьи, но и друзей. Тогда свой заряд удачи получат и они.

4. Правильно отметьте 10 февраля

В первый день китайского Нового года задобрить Дракона можно, отдав дань уважения традициям праздника. Дети должны проснуться раньше родителей, поздравить их, пожелать удачи, здоровья и счастья. Родители произносят такие же слова и дарят малышам конверты красного цвета. В них можно положить любую сумму денег. Вы можете положить как настоящие, так и игрушечные — из "банка приколов". Но есть важное правило.

Сумма в конверте должна быть чётной и не содержать цифру четыре (это слово по-китайски похоже на "смерть"). Кристина Ольховая Экстрасенс, астролог

5. Поздравьте с китайским Новым годом друзей и соседей

Китайский Новый год имеет уникальные традиции и обычаи, которые позволяют привлечь богатство. Фото © Shutterstock

Зелёный Деревянный Дракон любит, когда люди дарят друг другу подарки. За проявление добродушия он посылает им радость, удачу и финансовое благополучие. Поэтому постарайтесь сделать подарки не только родным и близким, но и друзьям, знакомым. Тогда Зелёный Деревянный Дракон заметит ваши усилия.

6. Подарите партнёру парный подарок

Задобрить Зелёного Дракона можно, продемонстрировав единение с любимым человеком. Для этого подарите тому парный подарок, например именные браслеты, брелоки на ключи и любую другую вещь. Тогда семья будет благословлена на долгие и счастливые отношения.

Популярными подарками на китайский Новый год считаются чай, фрукты и конфеты. Но есть и список нежелательных презентов. "Не стоит дарить часы, ремни, кошельки, носовые платки, свечи, а также любые предметы чёрного и белого цвета", — сказала астролог.

7. Раздавайте мандарины

Что делают жители КНР, когда отмечают китайский Новый год? Какие традиции притягивают удачу? Фото © Shutterstock

Ещё один эффективный способ задобрить Зелёного Деревянного Дракона — дарить во время китайского Нового года другим людям фрукты. Если вас позвали в гости близкие люди или друзья, то приготовьте для каждого из них по два мандарина. Считается, что они притягивают удачу.

8. Запускайте фейерверки

Астролог рекомендует запустить праздничный салют 10 февраля. Желательно, чтобы заряды были красными, тогда Зелёный Дракон заметит вашу семью и одарит её удачей. "Первые петарды были изобретены почти одновременно с порохом — в I веке нашей эры. В те времена люди верили, что громкий звук и дым отпугивают злых духов", — добавила Кристина Ольховая.