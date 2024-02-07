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7 февраля, 15:30

Не приближайтесь к ним: 5 имён мужчин-скупердяев, которые будут грызться с вами за каждую копейку

Жадный супруг — главный страх любой женщины. Но можно ещё до начала отношений определить, с кем лучше не связываться. Рассказываем про пять имён скупых мужчин, от которых не дождаться денег ни на маникюр, ни на реснички.

Определить, каким будет человек в отношениях, можно не только по знаку зодиака. На свойства характера влияет даже такая банальная характеристика, как имя. С какими мужчинами лучше не связывать свою жизнь, чтобы не ссориться из-за каждого потраченного рубля?

1. Мужчина по имени Григорий

Самый жадный мужчина может скрываться под разными именами. Григорий —одно из них. Фото © Shutterstock

Самый жадный мужчина может скрываться под разными именами. Григорий —одно из них. Фото © Shutterstock

Носители имени Григорий — единоличники. Для них собственное финансовое благополучие важнее, чем всё остальное. Поэтому мужчины не готовы отдать ни одного лишнего рубля никому. Даже девушке, которую любят.

Причём нежелание Гриши делиться связано не только с деньгами. Оно касается и внимания женщины, которая находиться рядом с ним. Супруг с именем Григорий будет постоянно требовать проводить с ним время и очень обижаться, если избранница общается с другими мужчинами.

2. Павел

Жадный мужчина по имени Павел не будет счастлив тратить деньги на свою женщину. Фото © Shutterstock

Жадный мужчина по имени Павел не будет счастлив тратить деньги на свою женщину. Фото © Shutterstock

Паши ставят перед собой серьёзные цели и стремятся достичь их любым способом. Для них важно иметь высокий статус и привлекать внимание других людей. Поэтому мужчины демонстрируют в соцсетях напускное финансовое благополучие — дорогой отдых, флагманский телефон, крутые часы и автомобиль. Но для своей дамы носитель имени Павел всегда будет жалеть денег, ведь он не представляет, как создать картинку успеха, тратя деньги на маникюр и покраску волос избранницы.

3. Мужчина по имени Константин

Жадный мужчина — горе для женщины. Одним из скупердяев в отношениях окажется Константин. Фото © Shutterstock

Жадный мужчина — горе для женщины. Одним из скупердяев в отношениях окажется Константин. Фото © Shutterstock

Кости привыкли жёстко контролировать свои финансы. Они постоянно учитывают доходы, расходы и стараются избегать трат даже на бытовые мелочи. На свою женщину мужчины с именем Константин тоже часто жалеют денег, придумывая разные оправдания своего скупердяйства. Но когда супруга называет Костю "жлобом", он очень обижается.

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Кости никогда не будут содержать своих женщин. Вместо этого они почти всегда требуют объединить семейный бюджет. Подарков от мужчины с этим именем тоже не дождёшься. Если презент и будет сделан, то Константин обязательно припомнит своей избраннице эту трату во время следующей словесной перепалки.

4. Дмитрий

Чтобы понять, жадный ли мужчина, достаточно знать его имя. Фото © Shutterstock

Чтобы понять, жадный ли мужчина, достаточно знать его имя. Фото © Shutterstock

Добиться успеха в жизни мужчине с таким именем довольно сложно. Поэтому Димы очень трепетно относятся к деньгам, стараются не тратить их понапрасну. Специфическое мышление Дмитриев приводит к тому, что они считают маловероятным достижение успеха. Поэтому если появляются деньги, мужчины с этим именем стараются отложить их. Ведь в следующий раз, по их мнению, такого дохода может и не быть.

Димы в большинстве случаев жалеют денег даже на бьюти-процедуры для своих избранниц. Дождаться от них средств на маникюр, новую стрижку или депиляцию практически невозможно. На подарки от Дмитриев тоже рассчитывать не стоит. Если деньги тратятся на определённую вещь в больших количествах, их это начинает раздражать.

5. Мужчина по имени Роман

Чтобы понять, жаден ли мужчина, достаточно узнать его имя. Роман часто оказывается скупым. Фото © Shutterstock

Чтобы понять, жаден ли мужчина, достаточно узнать его имя. Роман часто оказывается скупым. Фото © Shutterstock

Легендарная песня группы "Винтаж", в которой поются слова "Рома-Рома-Роман, мужчина всей моей жизни", немного лукавая. Ведь парни с этим именем мечтой для девушек совсем не являются. Ромы действительно обладают некоторыми положительными характеристиками. По своей природе они добытчики, умеют придумывать и воплощать бизнес-идеи, проявляют нетривиальное мышление. А ещё им удаётся выстраивать долгосрочную стратегию достижения целей и зарабатывать много денег.

Вот только тратить средства Романы предпочитают на себя. Если рядом появляется девушка, которая требует обеспечивать её финансово или хотя бы оплачивать маникюр и покраску волос, то они обойдут избранницу стороной.

К тому же носители имени Роман часто пускают деньги в своё дело. Свободных денег, по их словам, никогда нет. А нежелание давать материальные средства второй половинке объясняется различными отмазками в духе "Я их инвестировал", "Сейчас проблемы на работе", "Отдал долг".

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Никита Фартов
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