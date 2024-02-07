Не приближайтесь к ним: 5 имён мужчин-скупердяев, которые будут грызться с вами за каждую копейку

Определить, каким будет человек в отношениях, можно не только по знаку зодиака. На свойства характера влияет даже такая банальная характеристика, как имя. С какими мужчинами лучше не связывать свою жизнь, чтобы не ссориться из-за каждого потраченного рубля?

1. Мужчина по имени Григорий

Самый жадный мужчина может скрываться под разными именами. Григорий —одно из них. Фото © Shutterstock

Носители имени Григорий — единоличники. Для них собственное финансовое благополучие важнее, чем всё остальное. Поэтому мужчины не готовы отдать ни одного лишнего рубля никому. Даже девушке, которую любят.

Причём нежелание Гриши делиться связано не только с деньгами. Оно касается и внимания женщины, которая находиться рядом с ним. Супруг с именем Григорий будет постоянно требовать проводить с ним время и очень обижаться, если избранница общается с другими мужчинами.

2. Павел

Жадный мужчина по имени Павел не будет счастлив тратить деньги на свою женщину. Фото © Shutterstock

Паши ставят перед собой серьёзные цели и стремятся достичь их любым способом. Для них важно иметь высокий статус и привлекать внимание других людей. Поэтому мужчины демонстрируют в соцсетях напускное финансовое благополучие — дорогой отдых, флагманский телефон, крутые часы и автомобиль. Но для своей дамы носитель имени Павел всегда будет жалеть денег, ведь он не представляет, как создать картинку успеха, тратя деньги на маникюр и покраску волос избранницы.

3. Мужчина по имени Константин

Жадный мужчина — горе для женщины. Одним из скупердяев в отношениях окажется Константин. Фото © Shutterstock

Кости привыкли жёстко контролировать свои финансы. Они постоянно учитывают доходы, расходы и стараются избегать трат даже на бытовые мелочи. На свою женщину мужчины с именем Константин тоже часто жалеют денег, придумывая разные оправдания своего скупердяйства. Но когда супруга называет Костю "жлобом", он очень обижается.

Кости никогда не будут содержать своих женщин. Вместо этого они почти всегда требуют объединить семейный бюджет. Подарков от мужчины с этим именем тоже не дождёшься. Если презент и будет сделан, то Константин обязательно припомнит своей избраннице эту трату во время следующей словесной перепалки.

4. Дмитрий

Чтобы понять, жадный ли мужчина, достаточно знать его имя. Фото © Shutterstock

Добиться успеха в жизни мужчине с таким именем довольно сложно. Поэтому Димы очень трепетно относятся к деньгам, стараются не тратить их понапрасну. Специфическое мышление Дмитриев приводит к тому, что они считают маловероятным достижение успеха. Поэтому если появляются деньги, мужчины с этим именем стараются отложить их. Ведь в следующий раз, по их мнению, такого дохода может и не быть.

Димы в большинстве случаев жалеют денег даже на бьюти-процедуры для своих избранниц. Дождаться от них средств на маникюр, новую стрижку или депиляцию практически невозможно. На подарки от Дмитриев тоже рассчитывать не стоит. Если деньги тратятся на определённую вещь в больших количествах, их это начинает раздражать.

5. Мужчина по имени Роман

Чтобы понять, жаден ли мужчина, достаточно узнать его имя. Роман часто оказывается скупым. Фото © Shutterstock

Легендарная песня группы "Винтаж", в которой поются слова "Рома-Рома-Роман, мужчина всей моей жизни", немного лукавая. Ведь парни с этим именем мечтой для девушек совсем не являются. Ромы действительно обладают некоторыми положительными характеристиками. По своей природе они добытчики, умеют придумывать и воплощать бизнес-идеи, проявляют нетривиальное мышление. А ещё им удаётся выстраивать долгосрочную стратегию достижения целей и зарабатывать много денег.

Вот только тратить средства Романы предпочитают на себя. Если рядом появляется девушка, которая требует обеспечивать её финансово или хотя бы оплачивать маникюр и покраску волос, то они обойдут избранницу стороной.

К тому же носители имени Роман часто пускают деньги в своё дело. Свободных денег, по их словам, никогда нет. А нежелание давать материальные средства второй половинке объясняется различными отмазками в духе "Я их инвестировал", "Сейчас проблемы на работе", "Отдал долг".