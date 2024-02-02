Обречены на одиночество и нелюбовь: имена главных женщин-брошенок

Имя, которое мы носим всю жизнь, имеет сильное влияние на судьбу. Какие-то считаются более счастливыми, другие наделены сильной энергетикой и могут, например, притягивать к себе денежные потоки. Но также есть и такие имена, которые обладают словно отталкивающей аурой. У женщин часто не складываются отношения с мужчинами, и они оказываются брошенками.

Женское имя Лариса

Тайна имени Лариса: почему женщина часто оказывается брошенкой? Фото © Shutterstock

В силу мягкого характера носительница имени Лариса нередко оказывается брошенной. Многие даже считают, что это красивое имя обрекает женщину на тяжёлую судьбу. Во время влюблённости та не замечает, как партнёр начинает перегибать палку и строить Ларису под себя. И чаще всего обладательница этого имени много лет терпит такое отношение к себе. А в итоге оказывается ещё и брошенной, потому что мужчина нашёл себе даму с более сильным характером.

Имя Жанна

Не складывается любовь: почему носительница имени Жанна часто остаётся одна? Фото © Shutterstock

А вот с женщиной, кого назвали Жанной, абсолютно противоположная ситуация. Часто в семье она бывает любимицей или даже единственным ребёнком, поэтому девочка вырастает с мыслью, что всё должно быть только так, как хочет она. Носительница имени Жанна обычно не позволяет собой помыкать, поэтому нередко даёт мужчине отпор. Если не получится найти партнёра внушительно старше, лет на 15, то Жанна рискует снова и снова оказываться брошенной.

Кира

Женщина Кира обладает сильным характером — именно это отпугивает мужчин. Фото © Shutterstock

Энергетика этого красивого имени тоже сильная, даже немного тяжёлая. Не все мужчины способны её "переварить". Сначала кавалеры ведутся на красивую внешность и строптивость носительницы этого имени, им нравится дерзость Киры, её некая неприступность. Но, добившись отношений, парни понимают, что характер девушки не поменялся. А прогибаться под женщину, пусть даже и любимую, многие не хотят. Вот и оказывается часто классная Кира той, с кем разрывают отношения.

Женское имя Алла

Из-за своего характера женщина с именем Алла нередко оказывается без пары. Фото © Shutterstock

С юных лет девушка по имени Алла обладает переменчивым характером, из-за чего и окружающим часто кажется весьма непредсказуемой особой. И если в начале отношений такая изюминка второй половинки мужчинам нравится, то, понимая, что они ничего не понимают, партнёров переменчивость начинает всё чаще раздражать. Попытки переделать Аллу тоже ни к чему не приводят, поэтому мужчинам проще бросить женщину и найти другую. Более покладистую.