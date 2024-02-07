5 звёзд, кто приехал в Москву из глубинки и порвал в клочья шоубиз

Россия действительно страна возможностей. Если человек талантлив, то, даже родившись в маленьком городе, он может стать известным и успешным. Многие отечественные звёзды решились сделать шаг к своей мечте и поехали в столицу в поисках лучшей жизни. У кого из них получилось осуществить свой план достижения успеха?

1. Валерия

Многие самые известные звёзды России приехали в Москву из провинции. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

У известной российской певицы было немного шансов на успех. Кто бы мог подумать, что о девушке из маленького городка Аткарска в Саратовской области вскоре узнает вся страна?

В Москву Алла Перфилова переехала в 1985 году. Ей повезло поступить в музыкальное училище им. Гнесиных. Певица попала на курс к легендарному Иосифу Кобзону. Уже в 1988-м артистка выступила на телевидении — там она спела композицию "Будь со мной".

С тех пор карьера Валерии пошла в гору. Сейчас артистка по-прежнему популярна в России, а на большинство её концертов билеты разбирают уже через несколько часов после старта продаж.

2. Дима Билан

Ещё одной топ-звездой из провинции оказался Дима Билан. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Виктор Белан (настоящее имя артиста) тоже вряд ли мог мечтать о сумасшедшей популярности, поскольку жил в маленьком посёлке Московский в Карачаево-Черкесской Республике. Певец с детства занимался музыкой и участвовал в конкурсах, откуда и попал на эстраду.

Восхождение Димы Билана началось в 2000 году, когда он приехал в Москву и поступил в Гнесинку. Ещё на первом курсе будущий артист придумал себе прозвище "Дима Билан" и начал записывать музыкальные композиции. Уже в 2002 году артист завоевал симпатии слушателей на "Новой волне" в Юрмале. В 2003-м записал альбом, который слушали во всех уголках России, а в 2006-м музыкант считался одним из самых высокооплачиваемых в РФ.

3. Баста

Известные звёзды России достигли успеха благодаря счастливому стечению обстоятельств. Фото © ТАСС / Алена Яшина / ФК "Зенит"

Василий Вакуленко с детства занимался музыкой. Он жил в Ростове-на-Дону и вёл вполне заурядную жизнь. Но в 1998 году артист выпустил культовый трек "Моя игра". С неё и начался головокружительный путь Басты к успеху. Артиста позвали выступить с этой композицией на фестиваль в ростовский Дворец спорта. На то мероприятие пришло шесть тысяч человек.

Затем судьба свела Басту с певцом Богданом Титомиром и бизнесменом Евгением Антимонием. Тот предложил Вакуленко перебраться в столицу и сотрудничать. С помощью финансовой поддержки артисту удалось записать и выпустить альбом.

С тех пор карьера Басты цветёт и пахнет. Он выпускает треки самостоятельно, руководит лейблом "Газгольдер" и владеет несколькими ресторанами в Москве и Петербурге.

4. Сергей Жуков

Знаменитый солист группы "Руки вверх" тоже приехал в своё время покорять Москву из глубинки. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известный музыкант переехал в Москву из Ульяновской области и тоже смог достичь успеха. Легендарную группу "Руки вверх" в конце прошлого столетия знали не только в России, но и в других странах СНГ. Изначально Жуков поступал на специальность режиссёра шоу. Но потом неожиданно попал на радио.

Сотрудничество со станцией принесло свои плоды — артист завёл дружбу с Алексеем Потехиным, который тоже был диктором. Вместе мужчины переехали в Москву и основали группу "Руки вверх". В столице парни нашли продюсера, который и помог им стать известными.

Сейчас группа на сцене не выступает, но её песни до сих пор играют на вечеринках. Жуков живёт довольно неплохо — у него есть сеть успешных баров в Москве.

5. Наталья Водянова

5 известных звёзд показали личным примером, что достичь успеха может любой. Фото © ТАСС / ABACA / Marechal Aurore

Российская модель Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде. Но это не помешало ей покорить весь мир. В модельный бизнес девушка попала в 16 лет. Она пришла на кастинг одного из агентств. Физические данные девушки (рост 176 сантиметров и идеальная фигура) понравились работодателям, и они посоветовали ей уже сейчас начинать учить английский. Ведь без него в модельном бизнесе никуда.

Полноценная модельная карьера Водяновой началась в 1999 году, когда её позвали на один из показов в Москву. Во время дефиле Наталью заметили и пригласили работать во Францию. С тех пор модель участвовала в показах многих именитых брендов — от Kenzo до Gucci и Chanel.

Сейчас Водянова завершила свою модельную карьеру, но зато обрела много подписчиков в соцсетях и занимается благотворительностью.