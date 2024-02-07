Кремль отреагировал на скандал с актёром Милошем Биковичем, лишённым роли из-за жалоб Киева

В Кремле уверены, что у сербского и российского актёра Милоша Биковича, который лишился роли в сериале "Белый лотос" из-за жалоб украинского МИД в соцсетях, будет много других интересных предложений. Об этом в беседе с журналистами в среду, 7 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он добавил, что речь всё-таки идёт о решении частной развлекательной кинематографической компании, это совсем не вопрос Кремля.