Кремль отреагировал на скандал с актёром Милошем Биковичем, лишённым роли из-за жалоб Киева
Песков уверен, что у актёра Биковича будет ещё много интересных предложений
Актёр Бикович лишился роли в "Белом лотосе" от HBO после критики украинского МИД. Фото © Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок
В Кремле уверены, что у сербского и российского актёра Милоша Биковича, который лишился роли в сериале "Белый лотос" из-за жалоб украинского МИД в соцсетях, будет много других интересных предложений. Об этом в беседе с журналистами в среду, 7 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он добавил, что речь всё-таки идёт о решении частной развлекательной кинематографической компании, это совсем не вопрос Кремля.
"Это совсем не наш вопрос. Мы же не можем комментировать все вопросы. Это частная компания. Кого хочет — нанимает, кого хочет — не нанимает. Уверен, у него будет много других интересных предложений", — резюмировал Песков.
Ранее Life.ru сообщал, что телекомпания HBO подыскала замену Милошу Биковичу, который исполнял роль русского тренера в сериале "Белый лотос". В третьем сезоне картины его место займёт болгарский артист Джулиан Костов. На решение создателей фильма расторгнуть контракт с Биковичем повлияло заявление МИД Украины. Внешнеполитическое ведомство упрекнуло актёра в поддержке России на фоне спецоперации, призвав HBO отменить его участие в съёмках. Телекомпания позорно пошла на поводу у Киева.