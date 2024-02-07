Отель Ротару в Ялте хотят национализировать и переделать под загс
SHOT: Отель Ротару в Ялте могут национализировать и отдать под загс уже к лету
София Ротару. Обложка © Telegram / rotaru_sofia
Гостиницу Софии Ротару в Крыму, которую она так и не смогла продать, могут национализировать и отдать под Дворец бракосочетания уже к лету. Вместе с тем в скором времени 76-летнюю певицу должны лишить звания "Почётный гражданин Ялты", сообщает SHOT.
Недвижимость Ротару в Крыму может стать первым имуществом, которое конфискуют за фейки о Вооружённых силах России. Источник телеграм-канала уточнил, что сейчас ялтинские власти ожидают принятия закона, дабы приступить к процедуре изъятия. Вообще было несколько вариантов конфискации имущества артистки. К примеру, предлагалось национализировать отель "Вилла София" и передать деньги от продажи в фонд помощи бойцам спецоперации. Однако сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил сделать там загс.
К слову, за лишение Ротару звания почётного гражданина проголосовало около 80% жителей Ялты, поэтому вопрос должен решиться в ближайшее время, вероятно, даже в текущем месяце.
Как уже рассказывал Life.ru, сначала Ротару выставила гостиницу на продажу за космические 25 миллионов евро, после чего переписала на сына, а покупателей искала непублично. Как пояснили риелторы, таким образом певица пыталась показать, как избавляется от имущества в России. При этом если желающие приобрести недвижимость и находились, то были готовы заплатить не больше 890 миллионов рублей. Позднее стало известно, что в Крыму решили национализировать отель Софии Ротару, который певице так и не удалось продать. Артистка пыталась как можно быстрее найти покупателя для своей недвижимости по заниженной цене, однако ничего не вышло.