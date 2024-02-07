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7 февраля, 13:29

Отель Ротару в Ялте хотят национализировать и переделать под загс

SHOT: Отель Ротару в Ялте могут национализировать и отдать под загс уже к лету

София Ротару. Обложка © Telegram / rotaru_sofia

София Ротару. Обложка © Telegram / rotaru_sofia

Гостиницу Софии Ротару в Крыму, которую она так и не смогла продать, могут национализировать и отдать под Дворец бракосочетания уже к лету. Вместе с тем в скором времени 76-летнюю певицу должны лишить звания "Почётный гражданин Ялты", сообщает SHOT.

Недвижимость Ротару в Крыму может стать первым имуществом, которое конфискуют за фейки о Вооружённых силах России. Источник телеграм-канала уточнил, что сейчас ялтинские власти ожидают принятия закона, дабы приступить к процедуре изъятия. Вообще было несколько вариантов конфискации имущества артистки. К примеру, предлагалось национализировать отель "Вилла София" и передать деньги от продажи в фонд помощи бойцам спецоперации. Однако сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил сделать там загс.

  • Отель находится в 50 метрах от моря в самом центре Ялты. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yaltavillasofia
    Отель находится в 50 метрах от моря в самом центре Ялты. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yaltavillasofia
  • Отель Ротару в Ялте. Фото © 101hotels.com
    Отель Ротару в Ялте. Фото © 101hotels.com
  • Отель Ротару в Ялте. Фото © 101hotels.com
    Отель Ротару в Ялте. Фото © 101hotels.com
  • Отель Ротару в Ялте. Фото © 101hotels.com
    Отель Ротару в Ялте. Фото © 101hotels.com

Отель находится в 50 метрах от моря в самом центре Ялты. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yaltavillasofia

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К слову, за лишение Ротару звания почётного гражданина проголосовало около 80% жителей Ялты, поэтому вопрос должен решиться в ближайшее время, вероятно, даже в текущем месяце.


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Как уже рассказывал Life.ru, сначала Ротару выставила гостиницу на продажу за космические 25 миллионов евро, после чего переписала на сына, а покупателей искала непублично. Как пояснили риелторы, таким образом певица пыталась показать, как избавляется от имущества в России. При этом если желающие приобрести недвижимость и находились, то были готовы заплатить не больше 890 миллионов рублей. Позднее стало известно, что в Крыму решили национализировать отель Софии Ротару, который певице так и не удалось продать. Артистка пыталась как можно быстрее найти покупателя для своей недвижимости по заниженной цене, однако ничего не вышло.

Наталья Исакова
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