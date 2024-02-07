Отель Ротару в Ялте хотят национализировать и переделать под загс

Гостиницу Софии Ротару в Крыму, которую она так и не смогла продать, могут национализировать и отдать под Дворец бракосочетания уже к лету. Вместе с тем в скором времени 76-летнюю певицу должны лишить звания "Почётный гражданин Ялты", сообщает SHOT.

Недвижимость Ротару в Крыму может стать первым имуществом, которое конфискуют за фейки о Вооружённых силах России. Источник телеграм-канала уточнил, что сейчас ялтинские власти ожидают принятия закона, дабы приступить к процедуре изъятия. Вообще было несколько вариантов конфискации имущества артистки. К примеру, предлагалось национализировать отель "Вилла София" и передать деньги от продажи в фонд помощи бойцам спецоперации. Однако сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил сделать там загс.









К слову, за лишение Ротару звания почётного гражданина проголосовало около 80% жителей Ялты, поэтому вопрос должен решиться в ближайшее время, вероятно, даже в текущем месяце.

