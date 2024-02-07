Розовый снова в моде: Трендовые оттенки волос в предстоящем сезоне весна-2024

Пока за окном ещё бушует метель последнего зимнего месяца, можно спокойно подумать, как обновиться или освежить свой образ к весне. Самый простой, но эффектный способ — сменить цвет волос. Но не на абы какой, а на тот, что в предстоящем сезоне весна-2024 будет трендовым. Рассказываем подробнее.

1. Розовый цвет волос

Кайли Дженнер вернула моду на розовые волосы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kyliejenner

После того как знаменитая модель и икона стиля Кайли Дженнер покрасила волосы в розовый оттенок, в Сети появились тысячи фотографий девушек с похожим цветом локонов. В том, что уже этой весной розовый металлик или пастельно-розовые оттенки на волосах будут очень модными, — сомнений нет.

2. Тёмная медь

Какие оттенки волос окажутся модными весной 2024 года. Фото © Freepik / lookstudio

Неожиданно, но в тренды по окрашиванию ворвались и яркие рыжие оттенки. Один из таких называется "тёмная медь". На волосах окрашивание играет сразу несколькими цветами: рубиновый и рыжий. Особенно эффектно смотрится на не очень длинных волосах, например каре.

3. Платиновый блонд

платиновый блонд будет модным вариантом окрашивания весной. Фото © Shutterstock

Бессмертная классика не желает покидать тренды, поэтому холодный платиновый блонд остаётся на передовой у модниц. Однако весной 2024 года можно немного отойти в сторону и создать локоны жемчужного, тёплого, молочного или детского оттенков блонда. Все они будут выглядеть стильно, дорого и красиво.

4. Шоколадно-лиловый

Модные яркие окрашивания. Фото © Shutterstock