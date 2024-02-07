Розовый снова в моде: Трендовые оттенки волос в предстоящем сезоне весна-2024
Рассказываем про примеры модного окрашивания, которые будут особенно актуальны весной этого года. Как раз есть время, чтобы определиться, какой из вариантов вы хотите попробовать.
Пока за окном ещё бушует метель последнего зимнего месяца, можно спокойно подумать, как обновиться или освежить свой образ к весне. Самый простой, но эффектный способ — сменить цвет волос. Но не на абы какой, а на тот, что в предстоящем сезоне весна-2024 будет трендовым. Рассказываем подробнее.
1. Розовый цвет волос
Кайли Дженнер вернула моду на розовые волосы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kyliejenner
После того как знаменитая модель и икона стиля Кайли Дженнер покрасила волосы в розовый оттенок, в Сети появились тысячи фотографий девушек с похожим цветом локонов. В том, что уже этой весной розовый металлик или пастельно-розовые оттенки на волосах будут очень модными, — сомнений нет.
2. Тёмная медь
Какие оттенки волос окажутся модными весной 2024 года. Фото © Freepik / lookstudio
Неожиданно, но в тренды по окрашиванию ворвались и яркие рыжие оттенки. Один из таких называется "тёмная медь". На волосах окрашивание играет сразу несколькими цветами: рубиновый и рыжий. Особенно эффектно смотрится на не очень длинных волосах, например каре.
3. Платиновый блонд
платиновый блонд будет модным вариантом окрашивания весной. Фото © Shutterstock
Бессмертная классика не желает покидать тренды, поэтому холодный платиновый блонд остаётся на передовой у модниц. Однако весной 2024 года можно немного отойти в сторону и создать локоны жемчужного, тёплого, молочного или детского оттенков блонда. Все они будут выглядеть стильно, дорого и красиво.
4. Шоколадно-лиловый
Модные яркие окрашивания. Фото © Shutterstock
Ещё одна необычная новинка предстоящего сезона — шоколадно-лиловое окрашивание. Переходы от тёмного к светлому с оттенками лилового — вот фишка и модная изюминка. Девушка с таким цветом волос будет не только привлекать мужские взгляды, но и казаться загадочной, таинственной и желанной.
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