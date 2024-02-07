Прямая спина и изучение нового: Психолог раскрыла способы справиться с профвыгоранием

Для того чтобы предотвратить профессиональное выгорание, необходимо вести сбалансированный образ жизни, а также завести новые полезные для физического и психического здоровья привычки. Об этом рассказала психолог Ольга Парамонова.

"Стоит начинать с заботы о теле. Полезны любая физическая активность, прогулки на свежем воздухе, лёгкая растяжка, дыхательные упражнения, правильное питание, ванна с солью, контрастный душ", — сказала психолог клиники "Евроонко" в беседе с РИАМО.

Парамонова добавила, что повышение эффективности работы организма активизирует разум, а мозг не терпит пустоты. Человека наполняет энергией и вдохновением изучение нового, общение с близкими, интересными людьми, а также чтение, решение поставленных задач, творчество, медитации, посещение новых мест и вообще всё, что приносит радость, добавила специалист.

По словам психолога, в жизни можно многое изменить, начав с простейших вещей. Так, она советует чаще поднимать глаза на улице. Помимо этого, что таким образом можно ощутить, как преображается мир, есть и физический нюанс — прямая спина сама по себе вызывает повышение уровня серотонина и улучшение настроения, а согнутая спина и сутулость — понижение, пояснила Парамонова.