Слёзы — лекарство для души: 6 убедительных причин, почему плакать — полезно, и зачем делать это два раза в неделю

Желание расплакаться возникает, когда определённая ситуация вызывает сильные негативные или позитивные эмоции. Но многие себя сдерживают, из-за чего своевременно не могут избавиться от возбуждённого состояния. Это неправильный подход, поскольку выплёскивать эмоции необходимо регулярно.

Как часто нужно плакать, чтобы хорошо себя чувствовать?

Если сдерживать слёзы, то потом можно разучиться плакать вообще. Фото © Shutterstock

Одним людям нужно плакать раз в неделю, чтобы успокоиться, другим — каждый месяц. Третьи плачут от силы раз в несколько лет и отлично себя чувствуют. Некоторые психологи считают, что лить слёзы нужно хотя бы два раза в неделю. Но почему они так думают?

1. Плач позволяет восстановить эмоциональное равновесие

Нужно ли плакать из-за радости и грусти? Фото © Shutterstock

Желание поплакать возникает либо из-за сильной радости, либо от страха, тревоги, перенапряжения. В любом случае человек выбивается из эмоционального равновесия. Но благодаря выплёскиванию чувств можно восстановиться за несколько минут.

2. Слёзы насыщают организм гормонами

Когда человек плачет, его тело вырабатывает эндорфин и окситоцин. Они мгновенно улучшают психологическое состояние. Становится легче пережить стрессовую ситуацию, избавиться от тревоги и достичь морального баланса.

3. Во время плача из организма выходит всё плохое

Зачем плакать: 6 аргументов, чтобы позволять себе слёзы. Фото © Shutterstock

Вместе со слезами из тела человека выходят токсины. Поэтому благодаря плачу можно не только избавиться от стресса, но ещё и очистить свой организм.

4. С помощью слёз можно привлечь внимание близких к проблеме

В чём польза слёз и сколько раз нужно плакать? Фото © Shutterstock

Если окружающие не замечают ваших проблем, то можно поплакать, чтобы подать им сигнал SOS. Близкие люди начнут успокаивать вас и спрашивать, что произошло. Это идеальная возможность обсудить любые проблемы, которые возникли в отношениях.

5. Плач спасает от бессонницы

Если человек постоянно пребывает в состоянии стресса и не может уснуть, то совершенно необязательно покупать успокоительные препараты. Достаточно всего лишь поплакать. Всего пять минут литья слёз избавят от стресса и уберут с души тяжёлый груз. Вы удивитесь, как быстро уснёте после плача.

6. С помощью слёз можно понять, что пора менять свою жизнь

Какие плюсы плача и почему так важно позволять себе лить слёзы? Фото © Shutterstock

Если плакать хочется не пару раз в неделю, а практически каждый день, то это плохой знак. Так организм сигнализирует, что вы постоянно живёте в состоянии стресса и ситуацию нужно менять. Плач возникает потому, что психика не выдерживает такого давления извне и вынуждена самостоятельно "расслаблять" человека, чтобы он не сошёл с ума. Поэтому, если лить слёзы хочется постоянно, это признак того, что жизнь свернула куда-то не туда.