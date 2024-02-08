Психолог объяснила, почему нас бесят некоторые люди и как с этим справиться Психолог Константиновская: Раздражение указывает на неудовлетворённые потребности 8 февраля, 10:44 Обложка © Shutterstock

Любые негативные эмоции — злость, раздражение, обида и другие — несут в себе ценные послания для человека. Это сигнал о том, что, возможно, что-то не так в нашем внутреннем или внешнем пространстве. А потому стоит замедлиться, уделить внимание чувствам и подумать, что конкретно вызывает эти переживания, какие сферы жизни и вашей личности нуждаются в поддержке, переменах и развитии. О чём говорит раздражение от чужого поведения и как с этим справляться, Life.ru рассказала психолог Ольга Константиновская.

Почему некоторые люди нас раздражают?

Константиновская призвала рассматривать раздражение в качестве указания на внутренние потребности, которые нуждаются в удовлетворении. Такой потребностью может быть самозащита. Например, когда другой человек проявляет в ваш адрес пассивную агрессию: нарушает границы, вмешивается в жизнь, обесценивает, но делает это завуалированно, под социально приемлемым соусом, не вступая в открытую конфронтацию. Под видом сомнительных комплиментов, колких шуток и непрошеных советов. Такое вмешательство может вызывать закономерную ответную агрессию.

"Также мы можем чувствовать раздражение, когда сталкиваемся с кем-то сильно отличающимся от нас. Психика способна воспринимать другого как потенциально опасного. И раздражение в данном случае — это та же энергия агрессии, предназначенная для защиты", — добавила автор курса на платформе Skillbox.

Также раздражение может возникать по причине проекции. В этом случае мы приписываем собственные неприемлемые чувства, мысли и желания другому человеку. Это происходит, когда мы видим, как человек проявляет то, что мы не позволяем самим себе: ленится, ведёт себя демонстративно, вступает в открытые конфликты и другое. И тогда раздражение становится бессознательной реакцией: "Ему можно, а мне нельзя".

Как справиться с раздражением от поведения других людей?

Для начала психолог призвала не запрещать себе это чувство. То, что человек в себе отвергает и вытесняет в бессознательное, психолог Густав Юнг называл Тенью. Подавление чувств не избавляет нас от того, что мы в себе не принимаем. Напротив, Тень даёт о себе знать через бурную и подчас неадекватную реакцию на других людей. Чтобы изменить это, необходимо интегрировать негативные переживания, то есть присвоить их себе.

Рассмотрим пример с раздражением от чужой лени. Интеграция Тени в данном случае не будет означать, что нужно полюбить всех бездельников и самому начать лениться. Интеграция будет включать несколько этапов. Сперва придётся признать, что желание иногда лениться и бездельничать вам тоже свойственно.

Затем нужно найти ценность в проявлении такого поведения. Например, умеренно проявляемая лень позволяет отдохнуть и восстановить силы.

Наконец, нужно исследовать, где именно вы не позволяете себе достаточно отдыхать, чувствовать себя свободным и проявлять лень.

Продумать, как вы могли бы позволить себе полениться безопасно и осознанно.

Такой вдумчивый и ориентированный на себя подход поможет научиться спокойнее воспринимать поведение других людей, подчеркнула Ольга Константиновская.

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Авторы Александра Вишнякова