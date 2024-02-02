Россиянам рассказали, почему нужно чаще говорить себе: "Да, я это сделал!"

Абсолютно у всех людей чувство "радости и счастья" обеспечивается наличием "гормонов удовольствия". Об этом "Газете.ru" рассказала практикующий психолог Анна Маслакова. Проблема в том, что эйфория проходит, когда они расщепляются. Мозг пытается восполнить их утрату не лучшим способом, в итоге они перерастают во вредные привычки, такие как просмотр сериалов, поедание сладостей, употребление алкоголя и прочие "увеселительные" действия.

"Дофамин служит "наградой" за достижение чего-либо. Эндорфин помогает игнорировать боль, делает более выносливыми. Окситоцин формирует доверие к группе, помогает завязывать связи. Серотонин важен для нашего саморазвития", — говорит специалист.

Чтобы обеспечивать себя этими "гормонами удовольствия", существуют и более экологичные способы. Психолог советует научиться праздновать любые свои победы и почаще говорить себе: "Да, я это сделал!" Начните двигаться к своей большой цели маленькими шагами. Тогда вместо уныния и прокрастинации вы начнёте испытывать маленькую радость.