7 советов психолога, как безболезненно выйти из токсичных отношений

Токсичные отношения — это как вредная еда: раз в месяц и для какой-то выгоды можно, а если чаще, то телу плохо. Если ему нехорошо, то и мозгу тоже, потому что они тесно связаны. Проблема в том, что люди не всегда могут осознать, что находятся в токсичных отношениях, и часто ищут проблему в себе. Вопрос, что не так со мной, — один из самых частых при работе с клиентами в терапии с этим запросом. Может, на самом деле с вами всё так. Как же выбраться из токсичных отношений?

Шаг 1-й: осознать и признать то, что отношения токсичные

Что такое токсичные отношения и как выйти из них: пошаговая инструкция. Фото © Freepik

Зачастую это самый сложный шаг. Если же вы осознаёте, что происходит, это уже 90 процентов успеха. Анастасия Константинова Психолог

Шаг 2-й: найти мотивацию

Вопрос, зачем мне нужно это делать, является основным. Вы должны понимать, что даст разрыв этой связи. Что хорошего получите, когда перестанете взаимодействовать с токсичным партнёром.

"Важно также начать осознавать и скрытые выгоды этих отношений: что хорошего сейчас я получаю от этих отношений? Мозг будет твердить, что хорошего ничего нет, но вы же всё ещё здесь. Тогда зачем?" — задаёт вопрос Анастасия Константинова, психолог платформы корпоративного благополучия "Понимаю".

Шаг 3-й: попросите поддержки у близких людей

Выйти из токсичных отношений, по словам эксперта, непросто, поэтому важна моральная поддержка окружения. Поделитесь тем, что происходит, с друзьями, семьёй, людьми, которым доверяете. Вера и забота никогда не бывают лишними.

Шаг 4-й: установите личные границы

Советы психолога, как выйти из токсичных отношений. Фото © Freepik

В токсичных отношениях границы стёрты. Ваша задача — вернуть себе то, что вы потеряли: телесные, ментальные, эмоциональные и физические границы.

Установите правила взаимодействия с партнёром. Как бы условия игры, которые сейчас диктуете вы. Анастасия Константинова Психолог

Шаг 5-й: поддерживайте себя в ресурсе

Вам понадобится много сил. Поэтому особенно важно находить то, что радует: спорт, просмотр фильмов, чтение книг, хобби, достаточное количество сна и вкусная еда.

Шаг 6-й: создайте план выхода из токсичных отношений

Есть такое выражение: "Слона едят по кусочкам". Маленькими шагами двигайтесь к большой цели — быть свободными от токсичного взаимодействия с партнёром. "Вы можете прописать себе, о чём и как вы будете говорить, что вы будете делать дальше, как жить, наметить план", — подсказывает психолог. Так у вас будет меньше тревоги, потому что то, что поддаётся нашему контролю, создаёт ощущение спокойствия, а значит, даёт вам силы и энергию двигаться дальше.

Шаг 7-й: обратитесь за поддержкой к профессионалам

Как разорвать токсичные отношения безопасно. Фото © Freepik

Помощь психолога в этом вопросе никогда не бывает лишней. В моменты, когда у вас не получается, специалист всегда вас поддержит и подсветит моменты, на которые можно обратить внимание.

Помните, у вас всегда есть выбор — уйти или остаться. Вас никто не способен удержать, но и не намерен выгнать. Анастасия Константинова Психолог