"Марки или бег": Попавшим в "день сурка" рассказали, как вырваться из этого состояния

Вырваться из "дня сурка" можно с помощью хобби, заявил заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН профессор Сергей Ениколопов. По его словам, действительно занятые люди редко страдают этим состоянием: на работе всегда происходит что-то новое, а при больших загрузках человеку просто некогда думать о подобном.

"Обычно при очень загруженных графиках работа отличается каждый день. Каждый день возникают какие-то новые проблемы", — добавил эксперт в беседе с НСН.

Что касается хобби, то, указал психолог, это единственный способ выйти из "дня сурка". Причём речь может идти о любой активности — хоть коллекционирование марок, хоть бег по пересечённой местности или другой спорт.