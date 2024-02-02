"Марки или бег": Попавшим в "день сурка" рассказали, как вырваться из этого состояния
Психолог Ениколопов посоветовал завести хобби, чтобы выйти из "дня сурка"
Вырваться из "дня сурка" можно с помощью хобби, заявил заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН профессор Сергей Ениколопов. По его словам, действительно занятые люди редко страдают этим состоянием: на работе всегда происходит что-то новое, а при больших загрузках человеку просто некогда думать о подобном.
"Обычно при очень загруженных графиках работа отличается каждый день. Каждый день возникают какие-то новые проблемы", — добавил эксперт в беседе с НСН.
Что касается хобби, то, указал психолог, это единственный способ выйти из "дня сурка". Причём речь может идти о любой активности — хоть коллекционирование марок, хоть бег по пересечённой местности или другой спорт.
Напомним, сегодня, 2 февраля, в США и Канаде отмечается День сурка, появившийся после выхода в 1993 году одноимённого фильма Гарольда Рамиса. Дата обросла и своими традициями. Так, принято следить за вылезающим из норы грызуном, чтобы узнать, когда уже наступит весна: если день солнечный и животное видит свою тень, то холода продлятся ещё шесть недель, а если нет — следующий сезон наступит раньше. К слову, в Тульском зоопарке адаптировали этот ритуал под российские условия.
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