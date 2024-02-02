Ещё ни разу не ошибся: Тульский сурок Сергей рассказал, когда придёт весна

Сурок Сергей из Тульского экзотариума, сытно позавтракав и попытавшись заняться сексом с подругой по имени Наташа, предсказал скорую весну в России. Такое внимание к поведению грызуна связано с пришедшей из других стран традицией, которую переняли в учреждении.

Сурок Сергей из Тульского экзотариума предсказал скорую весну, сытно позавтракав. Видео © VK / Тульский экзотариум

Дело в том, что каждый год 2 февраля в США и Канаде отмечается День сурка. В это время необходимо следить за вылезающим из норы грызуном, чтобы узнать, когда наступит весна. Если день солнечный и млекопитающее видит собственную тень, то зима будет длиться ещё шесть недель. Если нет, то весна будет ранней. Однако в Тульском экзотариуме адаптировали эту западную традицию под местные условия.

"Ставим ему кормушку, и, если он выходит бодренько, весело к кормушке, значит, весна будет ранней. Если он вышел, вернулся, снова вышел — лениво, сонно себя ведёт, значит, и весна будет не скоро, такая, знаете, то зима, то весна", — отметила в беседе с РИА "Новости" заведующая отделом развития экзотариума Елена Курлыкова.

Сергея привезли в Тульский экзотариум вместе с Наташей пять лет назад, и с тех пор самца считают "предсказателем", так как он достаточно активный и не боится людей. По словам Курлыковой, за это время сурок ни разу не ошибся.

В пятницу, 2 февраля, в честь Дня сурка ему поставили блюдце с грецкими орехами, капустой, грушами, яблоками, помидорами, болгарским перцем, морковью и тыквой. Сергей хорошо позавтракал, и сотрудники экзотариума поняли, что весна будет замечательной.

"Попытался прорвать френдзону [Наташи], но дама пока не готова морально, не подпускает его. Поэтому настроение у Серёжи великолепнейшее, такого ещё не было никогда", — рассказала Курлыкова.