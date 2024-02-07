7 цитат русских классиков, которые научат вас слушать сердце, любить себя и мир вокруг

Легендарные классики даже в прошлых веках чувствовали тонкую человеческую натуру. Благодаря пережитому опыту они поняли важность любви и уважения к себе, без которых невозможно выстраивать счастливые отношения с близкими людьми и друзьями. А что по поводу любви к себе думали известные писатели?

1. Нельзя менять других, не зауважав себя

Цитаты о жизни и любви были написаны давно, но актуальны до сих пор. Фото © ТАСС / Эммануил Александрович Дмитриев-Мамонова

"Позаботься прежде о себе, а потом о других: стань прежде сам чище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище", — Н.В. Гоголь.

Легендарный писатель, который жил в Российской империи в XIX веке, уже тогда познал жизнь. Гоголь негативно относился к людям, которые ещё сами не разобрались в себе, но уже поучали других. По мнению автора книг, только полюбивший себя человек имеет право давать кому-либо советы. Без обретения душевной гармонии критиковать кого-то — моветон.

2. Кто не знает себя, ничего не понимает и в других

"Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей", — Н.Г. Чернышевский.

Известный отечественный литературный критик, который жил в XIX веке, придерживался почти аналогичного Гоголю мировоззрения. Он тоже считал, что люди, которые хотят чему-то учить других, должны в первую очередь постигнуть свою сущность. После чего — полюбить её со всеми плюсами и минусами. Ведь как можно научиться понимать других, если даже себя познать не можешь?

3. О любви к своей доброй душе, которую нельзя разменивать на плохие поступки

Цитаты до слёз про любовь важно понимать правильно. Фото © md.spb.ru

"Мне жалко, что я не зверь", — Александр Введенский.

Русский поэт и писатель жил в XX веке. В своё время Введенский познал свою сущность и полюбил её. Понял, что является по натуре своей добрым человеком, кто неспособен совершать злые поступки.

Введенский считал, что коль уж познал свою личность и понял, какая она (хорошая или плохая), то ей нужно следовать, а не отказываться от личных качеств. Например, не становиться зверем ради сиюминутной выгоды или чтобы обидеть человека.

4. Нужно уметь кричать о своих плюсах

"Надо привыкнуть смело в глаза людям говорить о своих достоинствах. Кому же, как не нам самим, знать, до какой степени мы хороши?" — Венедикт Ерофеев.

Этот автор XX века места в школьной программе не получил, но стал известен благодаря тому, что написал легендарную книгу "Москва – Петушки". Ерофеев считает, что люди должны полюбить себя настолько, чтобы не бояться признаться в этом всем вокруг.

Главная задача человека на этапе становления личности — выискать свои сильные и слабые стороны. После чего подчёркивать их в общении с людьми. Тогда человек будет казаться увереннее и собеседники к нему будут "тянуться".

5. Невозможно заставить других уважать вас, если сами этого не делаете

Даже короткие цитаты про любовь к себе несут глубокий смысл. Фото © ТАСС / Константин Александрович Шапиро

"Если вы хотите, чтобы вас уважали другие, лучше всего уважать себя. Только так, только с любовью к себе вы заставите других уважать вас", — Фёдор Достоевский.

Великий классик ещё во времена своей жизни в XIX веке понимал, как устроен мир. Он на личном опыте проверил, что уважают только тех людей, кто себя любят. Те же, кто боится признаться в симпатии к себе, склонны притягивать людей, которые их не ценят.

6. Ценить себя нужно больше, чем других

"Всех много, а меня мало. Но больше, чем всех", — Аркадий Давидович.

Легендарный афорист родился в 1930 году и умер в 2021 году, прожив целых 90 лет. За это время он побывал во многих сложных ситуациях, благодаря которым понял, что любить себя — очень важно.

Одним из главных открытий в жизни Давидовича стала мысль, что себя нужно всегда ставить на первое место. Вне зависимости от того, кто рядом — вторая половинка или родители. В этот мир мы приходим одни, и уходим из него тоже одни. Поэтому если всю жизнь пытаться сделать счастливыми других, то никогда не удастся обрести счастье.

7. Когда любишь себя, не замечаешь перемен вокруг

Цитаты о любви написаны многими классиками. Фото © ТАСС / Фонд Дома-музея А.П. Чехова

"Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима", — Антон Чехов.

Известный русский классик, который жил в XIX веке, знал, как достичь счастья. Он был уверен, что для этого нужно полюбить себя. Тогда будет без разницы, какой сейчас сезон года.