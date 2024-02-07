7 цитат русских классиков, которые научат вас слушать сердце, любить себя и мир вокруг
Ещё 200 лет назад стало понятно, что, пока человек не научится любить себя, он не сможет дарить тёплые чувства и эмоции людям вокруг. Вспоминаем знаменитые высказывания писателей-классиков о важности принятия и любви к себе.
Антон Чехов, Фёдор Достоевский. Обложка © ТАСС / Фонд Дома-музея А.П. Чехова, Сергей Ермохин
Легендарные классики даже в прошлых веках чувствовали тонкую человеческую натуру. Благодаря пережитому опыту они поняли важность любви и уважения к себе, без которых невозможно выстраивать счастливые отношения с близкими людьми и друзьями. А что по поводу любви к себе думали известные писатели?
1. Нельзя менять других, не зауважав себя
Цитаты о жизни и любви были написаны давно, но актуальны до сих пор. Фото © ТАСС / Эммануил Александрович Дмитриев-Мамонова
"Позаботься прежде о себе, а потом о других: стань прежде сам чище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище", — Н.В. Гоголь.
Легендарный писатель, который жил в Российской империи в XIX веке, уже тогда познал жизнь. Гоголь негативно относился к людям, которые ещё сами не разобрались в себе, но уже поучали других. По мнению автора книг, только полюбивший себя человек имеет право давать кому-либо советы. Без обретения душевной гармонии критиковать кого-то — моветон.
2. Кто не знает себя, ничего не понимает и в других
"Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей", — Н.Г. Чернышевский.
Известный отечественный литературный критик, который жил в XIX веке, придерживался почти аналогичного Гоголю мировоззрения. Он тоже считал, что люди, которые хотят чему-то учить других, должны в первую очередь постигнуть свою сущность. После чего — полюбить её со всеми плюсами и минусами. Ведь как можно научиться понимать других, если даже себя познать не можешь?
3. О любви к своей доброй душе, которую нельзя разменивать на плохие поступки
Цитаты до слёз про любовь важно понимать правильно. Фото © md.spb.ru
"Мне жалко, что я не зверь", — Александр Введенский.
Русский поэт и писатель жил в XX веке. В своё время Введенский познал свою сущность и полюбил её. Понял, что является по натуре своей добрым человеком, кто неспособен совершать злые поступки.
Введенский считал, что коль уж познал свою личность и понял, какая она (хорошая или плохая), то ей нужно следовать, а не отказываться от личных качеств. Например, не становиться зверем ради сиюминутной выгоды или чтобы обидеть человека.
4. Нужно уметь кричать о своих плюсах
"Надо привыкнуть смело в глаза людям говорить о своих достоинствах. Кому же, как не нам самим, знать, до какой степени мы хороши?" — Венедикт Ерофеев.
Этот автор XX века места в школьной программе не получил, но стал известен благодаря тому, что написал легендарную книгу "Москва – Петушки". Ерофеев считает, что люди должны полюбить себя настолько, чтобы не бояться признаться в этом всем вокруг.
Главная задача человека на этапе становления личности — выискать свои сильные и слабые стороны. После чего подчёркивать их в общении с людьми. Тогда человек будет казаться увереннее и собеседники к нему будут "тянуться".
5. Невозможно заставить других уважать вас, если сами этого не делаете
Даже короткие цитаты про любовь к себе несут глубокий смысл. Фото © ТАСС / Константин Александрович Шапиро
"Если вы хотите, чтобы вас уважали другие, лучше всего уважать себя. Только так, только с любовью к себе вы заставите других уважать вас", — Фёдор Достоевский.
Великий классик ещё во времена своей жизни в XIX веке понимал, как устроен мир. Он на личном опыте проверил, что уважают только тех людей, кто себя любят. Те же, кто боится признаться в симпатии к себе, склонны притягивать людей, которые их не ценят.
6. Ценить себя нужно больше, чем других
"Всех много, а меня мало. Но больше, чем всех", — Аркадий Давидович.
Легендарный афорист родился в 1930 году и умер в 2021 году, прожив целых 90 лет. За это время он побывал во многих сложных ситуациях, благодаря которым понял, что любить себя — очень важно.
Одним из главных открытий в жизни Давидовича стала мысль, что себя нужно всегда ставить на первое место. Вне зависимости от того, кто рядом — вторая половинка или родители. В этот мир мы приходим одни, и уходим из него тоже одни. Поэтому если всю жизнь пытаться сделать счастливыми других, то никогда не удастся обрести счастье.
7. Когда любишь себя, не замечаешь перемен вокруг
Цитаты о любви написаны многими классиками. Фото © ТАСС / Фонд Дома-музея А.П. Чехова
"Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима", — Антон Чехов.
Известный русский классик, который жил в XIX веке, знал, как достичь счастья. Он был уверен, что для этого нужно полюбить себя. Тогда будет без разницы, какой сейчас сезон года.
Ранее Life.ru писал про психологический разбор сказки Пушкина "Руслан и Людмила". Узнайте, почему это произведение на самом деле для взрослых и что в нём хотел сказать автор.