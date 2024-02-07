5 копеечных закусок, которые всегда были на столах граждан СССР Откройте для себя кулинарное наследие СССР вместе с Life.ru! Делимся рецептами таких знакомых, но многими забытых закусок, которые когда-то украшали столы всех граждан Советского Союза. 7 февраля, 16:00 Обложка © ТАСС / Эдуард Кобяк

Времена меняются, но воспоминания о домашней кухне СССР продолжают греть души многих из нас. Давайте окунёмся в мир не только вкусных, но и крайне бюджетных закусок, которые когда-то украшали каждый стол. Приготовьтесь к путешествию в прошлое!

1. Холодец по рецепту из СССР

Рецепт советского холодца: терпение и навыки кулинара в одном блюде. Фото © Shutterstock

В мире советских закусок холодец занимает особое место. Это блюдо, которое испытывает ваше терпение и навыки кулинара, а результат стоит каждой затраченной минуты… Наверное.

Ингредиенты

1 кг говядины на кости (можно смешать с куриными лапками для дополнительного желатина);

2 большие моркови;

2 луковицы;

10 горошин чёрного перца;

3 лавровых листа;

соль по вкусу.

Холодец из советского прошлого: пошаговый рецепт

Мясо тщательно промывают и кладут в большую кастрюлю. Заливают холодной водой и ставят на медленный огонь. Важно дать бульону медленно закипеть, чтобы он оставался прозрачным. Снимают пену, добавляют очищенные целые морковь и лук, специи. Варят на медленном огне 5–6 часов, периодически снимая пену. Мясо вынимают, нарезают на небольшие кусочки, раскладывают по тарелкам или формам. Овощи удаляют. Бульон процеживают через марлю, солят по вкусу и заливают им мясо. Оставляют в холодильнике до полного застывания. Перед подачей украшают зеленью и подают с хреном или горчицей.

2. Домашняя ветчина — забытый рецепт

Домашняя ветчина по рецепту из СССР: приготовьте с любовью и заботой. Фото © Youtube / КолбоБосс

Домашняя ветчина, приготовленная с любовью и заботой, способна украсить любой праздничный стол. После того как вы приготовите это чудо, возвращаться к магазинным аналогам будет совсем непросто.

Ингредиенты

2 кг свинины (лучше выбрать шейку или окорок);

100 г соли;

50 г сахара;

10 зубчиков чеснока;

2 ст. л. смеси перцев;

5 лавровых листов.

Как приготовить домашнюю ветчину

Свинину тщательно моют и вытирают насухо. Смешивают соль с сахаром, растирают чеснок с перцами и лавровым листом. Этой смесью рубят мясо со всех сторон. Заворачивают мясо в пищевую плёнку, укладывают в глубокую тару и ставят под пресс в холодильник на 5–7 дней, периодически переворачивая. После маринования мясо обмывают, обсушивают и запекают в духовке при 180 °C до готовности (около 2 часов). Готовую ветчину охлаждают и нарезают тонкими ломтиками. Подают с горчицей или хреном, украшая зеленью.

3. Любимые блюда СССР: помидоры с сыром и чесноком

Как приготовить помидоры с сыром и чесноком по рецепту из Советского Союза: когда нет времени делать что-то сложное. Фото © Youtube / Приготовить смогут все

Эта закуска — идеальное сочетание свежести помидоров, пикантности чеснока и насыщенности сыра. Простота ингредиентов и быстрота приготовления делают её незаменимой на любом столе.

Ингредиенты

4 крупных спелых помидора;

200 г твёрдого сыра (подойдет российский или чеддер);

2 зубчика чеснока;

100 г майонеза или сметаны для соуса;

свежая зелень для украшения.

Рецепт помидоров с сыром времён СССР

Помидоры нарезают кружочками толщиной около 0,5 см и выкладывают на блюдо. Сыр натирают на мелкой тёрке, смешивают с прессованным чесноком и майонезом до однородной массы. Полученной смесью щедро покрывают каждый кружок помидора. Закуску украшают зеленью перед подачей.

4. Рулетики из ветчины с сыром и яйцом

Рецепты закусок из СССР: рулетики из ветчины. Фото © Youtube / Все обо всем

Рулетики из ветчины с сыром и яйцом — это не только вкусно, но и красиво. Они добавят изысканности вашему столу и станут настоящим украшением застолья… Если, конечно, обладаете навыком аккуратности.

Ингредиенты

Ветчина;

5 варёных яиц;

200 г твёрдого сыра;

зелень для украшения.

Как приготовить рулетики по-советски: пошаговый рецепт

Варёные яйца нарезают пополам, сыр нарезают тонкими пластинами. На каждый кружок ветчины кладут пластинку сыра и половинку яйца. Аккуратно сворачивают в рулетики, закрепляя зубочисткой. Украшают зеленью и подают на большом блюде, украшенном листьями салата.

5. Канапе со шпротами по рецепту из СССР

Канапе со шпротами: классика советских застолий. Фото © Youtube / Валентина Сидорова

Канапе со шпротами — это классика советских застолий, воплощение простоты и изысканности одновременно. Хрустящая гренка, нежные шпроты и свежий огурец создают гармонию вкусов, которая не оставит равнодушным.

Ингредиенты

1 упаковка шпрот;

1 бородинский хлеб;

1 свежий огурец;

укроп для украшения.

Рецепт любимой закуски: как приготовить канапе со шпротами, как в СССР

Хлеб нарезают на небольшие кусочки и обжаривают на сковороде до хрустящей корочки. На каждую гренку кладут по шпротине и кружочек огурца, прокалывают всё зубочисткой или специальной шпажкой. Украшают укропом и подают на большом блюде.

Эти закуски не только воссоздают атмосферу советских времён, но и позволяют насладиться глубиной и разнообразием вкусов, которые были доступны в те годы. Приготовление каждого из этих блюд — возможность не только вкусно перекусить, но и погрузиться в историю и почувствовать себя частью чего-то большего.

Авторы Сергей Трофимов