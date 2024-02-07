Регион

Уведомления отключены

Такер Карлсон в Москве
Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Стало известно, на сколько вырос ВВП России за год

В Белгороде и области второй раз за день запустили сирену ракетной опасности

Иерей рассказал, кому поможет икона "Утоли моя печали"

Путин: Индексация соцвыплат с 1 февраля затронула уже 20 миллионов россиян

Столкнулось почти 50 авто: Сразу два массовых ДТП произошли в Подмосковье из-за снегопада

Движение перекрыто: Один человек погиб в ДТП с 27 машинами на трассе в Подмосковье

В Абхазии ввели полный запрет на вейпы

Рада Украины в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации

Такера Карлсона повторно внесли в базу сайта "Миротворец"

Выше нормы в 14 млн раз: На "Фукусиме" произошла утечка радиоактивной воды

5 копеечных закусок, которые всегда были на столах граждан СССР

Откройте для себя кулинарное наследие СССР вместе с Life.ru! Делимся рецептами таких знакомых, но многими забытых закусок, которые когда-то украшали столы всех граждан Советского Союза.

7 февраля, 16:00
Обложка © ТАСС / Эдуард Кобяк

Обложка © ТАСС / Эдуард Кобяк

Времена меняются, но воспоминания о домашней кухне СССР продолжают греть души многих из нас. Давайте окунёмся в мир не только вкусных, но и крайне бюджетных закусок, которые когда-то украшали каждый стол. Приготовьтесь к путешествию в прошлое!

1. Холодец по рецепту из СССР

Рецепт советского холодца: терпение и навыки кулинара в одном блюде. Фото © Shutterstock

Рецепт советского холодца: терпение и навыки кулинара в одном блюде. Фото © Shutterstock

В мире советских закусок холодец занимает особое место. Это блюдо, которое испытывает ваше терпение и навыки кулинара, а результат стоит каждой затраченной минуты… Наверное.

Ингредиенты

  • 1 кг говядины на кости (можно смешать с куриными лапками для дополнительного желатина);
  • 2 большие моркови;
  • 2 луковицы;
  • 10 горошин чёрного перца;
  • 3 лавровых листа;
  • соль по вкусу.

Холодец из советского прошлого: пошаговый рецепт

  1. Мясо тщательно промывают и кладут в большую кастрюлю. Заливают холодной водой и ставят на медленный огонь. Важно дать бульону медленно закипеть, чтобы он оставался прозрачным.
  2. Снимают пену, добавляют очищенные целые морковь и лук, специи. Варят на медленном огне 5–6 часов, периодически снимая пену.
  3. Мясо вынимают, нарезают на небольшие кусочки, раскладывают по тарелкам или формам. Овощи удаляют.
  4. Бульон процеживают через марлю, солят по вкусу и заливают им мясо. Оставляют в холодильнике до полного застывания.
  5. Перед подачей украшают зеленью и подают с хреном или горчицей.

2. Домашняя ветчина — забытый рецепт

Домашняя ветчина по рецепту из СССР: приготовьте с любовью и заботой. Фото © Youtube / КолбоБосс

Домашняя ветчина по рецепту из СССР: приготовьте с любовью и заботой. Фото © Youtube / КолбоБосс

Домашняя ветчина, приготовленная с любовью и заботой, способна украсить любой праздничный стол. После того как вы приготовите это чудо, возвращаться к магазинным аналогам будет совсем непросто.

Ингредиенты

  • 2 кг свинины (лучше выбрать шейку или окорок);
  • 100 г соли;
  • 50 г сахара;
  • 10 зубчиков чеснока;
  • 2 ст. л. смеси перцев;
  • 5 лавровых листов.

Как приготовить домашнюю ветчину

  1. Свинину тщательно моют и вытирают насухо. Смешивают соль с сахаром, растирают чеснок с перцами и лавровым листом. Этой смесью рубят мясо со всех сторон.
  2. Заворачивают мясо в пищевую плёнку, укладывают в глубокую тару и ставят под пресс в холодильник на 5–7 дней, периодически переворачивая.
  3. После маринования мясо обмывают, обсушивают и запекают в духовке при 180 °C до готовности (около 2 часов).
  4. Готовую ветчину охлаждают и нарезают тонкими ломтиками. Подают с горчицей или хреном, украшая зеленью.
Тест: У вас не было детства, если не вспомните продолжения этих школьных поговорок времён СССР
Тест: У вас не было детства, если не вспомните продолжения этих школьных поговорок времён СССР

3. Любимые блюда СССР: помидоры с сыром и чесноком

Как приготовить помидоры с сыром и чесноком по рецепту из Советского Союза: когда нет времени делать что-то сложное. Фото © Youtube / Приготовить смогут все

Как приготовить помидоры с сыром и чесноком по рецепту из Советского Союза: когда нет времени делать что-то сложное. Фото © Youtube / Приготовить смогут все

Эта закуска — идеальное сочетание свежести помидоров, пикантности чеснока и насыщенности сыра. Простота ингредиентов и быстрота приготовления делают её незаменимой на любом столе.

Ингредиенты

  • 4 крупных спелых помидора;
  • 200 г твёрдого сыра (подойдет российский или чеддер);
  • 2 зубчика чеснока;
  • 100 г майонеза или сметаны для соуса;
  • свежая зелень для украшения.

Рецепт помидоров с сыром времён СССР

  1. Помидоры нарезают кружочками толщиной около 0,5 см и выкладывают на блюдо.
  2. Сыр натирают на мелкой тёрке, смешивают с прессованным чесноком и майонезом до однородной массы.
  3. Полученной смесью щедро покрывают каждый кружок помидора. Закуску украшают зеленью перед подачей.

4. Рулетики из ветчины с сыром и яйцом

Рецепты закусок из СССР: рулетики из ветчины. Фото © Youtube / Все обо всем

Рецепты закусок из СССР: рулетики из ветчины. Фото © Youtube / Все обо всем

Рулетики из ветчины с сыром и яйцом — это не только вкусно, но и красиво. Они добавят изысканности вашему столу и станут настоящим украшением застолья… Если, конечно, обладаете навыком аккуратности.

Ингредиенты

  • Ветчина;
  • 5 варёных яиц;
  • 200 г твёрдого сыра;
  • зелень для украшения.

Как приготовить рулетики по-советски: пошаговый рецепт

  1. Варёные яйца нарезают пополам, сыр нарезают тонкими пластинами.
  2. На каждый кружок ветчины кладут пластинку сыра и половинку яйца.
  3. Аккуратно сворачивают в рулетики, закрепляя зубочисткой.
  4. Украшают зеленью и подают на большом блюде, украшенном листьями салата.

5. Канапе со шпротами по рецепту из СССР

Канапе со шпротами: классика советских застолий. Фото © Youtube / Валентина Сидорова

Канапе со шпротами: классика советских застолий. Фото © Youtube / Валентина Сидорова

Канапе со шпротами — это классика советских застолий, воплощение простоты и изысканности одновременно. Хрустящая гренка, нежные шпроты и свежий огурец создают гармонию вкусов, которая не оставит равнодушным.

Ингредиенты

  • 1 упаковка шпрот;
  • 1 бородинский хлеб;
  • 1 свежий огурец;
  • укроп для украшения.
Время и стиль: Ценные советские часы, которые можно продать за большие деньги
Время и стиль: Ценные советские часы, которые можно продать за большие деньги

Рецепт любимой закуски: как приготовить канапе со шпротами, как в СССР

  1. Хлеб нарезают на небольшие кусочки и обжаривают на сковороде до хрустящей корочки.
  2. На каждую гренку кладут по шпротине и кружочек огурца, прокалывают всё зубочисткой или специальной шпажкой.
  3. Украшают укропом и подают на большом блюде.

Эти закуски не только воссоздают атмосферу советских времён, но и позволяют насладиться глубиной и разнообразием вкусов, которые были доступны в те годы. Приготовление каждого из этих блюд — возможность не только вкусно перекусить, но и погрузиться в историю и почувствовать себя частью чего-то большего.

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!