5 копеечных закусок, которые всегда были на столах граждан СССР
Откройте для себя кулинарное наследие СССР вместе с Life.ru! Делимся рецептами таких знакомых, но многими забытых закусок, которые когда-то украшали столы всех граждан Советского Союза.
Обложка © ТАСС / Эдуард Кобяк
Времена меняются, но воспоминания о домашней кухне СССР продолжают греть души многих из нас. Давайте окунёмся в мир не только вкусных, но и крайне бюджетных закусок, которые когда-то украшали каждый стол. Приготовьтесь к путешествию в прошлое!
1. Холодец по рецепту из СССР
Рецепт советского холодца: терпение и навыки кулинара в одном блюде. Фото © Shutterstock
В мире советских закусок холодец занимает особое место. Это блюдо, которое испытывает ваше терпение и навыки кулинара, а результат стоит каждой затраченной минуты… Наверное.
Ингредиенты
- 1 кг говядины на кости (можно смешать с куриными лапками для дополнительного желатина);
- 2 большие моркови;
- 2 луковицы;
- 10 горошин чёрного перца;
- 3 лавровых листа;
- соль по вкусу.
Холодец из советского прошлого: пошаговый рецепт
- Мясо тщательно промывают и кладут в большую кастрюлю. Заливают холодной водой и ставят на медленный огонь. Важно дать бульону медленно закипеть, чтобы он оставался прозрачным.
- Снимают пену, добавляют очищенные целые морковь и лук, специи. Варят на медленном огне 5–6 часов, периодически снимая пену.
- Мясо вынимают, нарезают на небольшие кусочки, раскладывают по тарелкам или формам. Овощи удаляют.
- Бульон процеживают через марлю, солят по вкусу и заливают им мясо. Оставляют в холодильнике до полного застывания.
- Перед подачей украшают зеленью и подают с хреном или горчицей.
2. Домашняя ветчина — забытый рецепт
Домашняя ветчина по рецепту из СССР: приготовьте с любовью и заботой. Фото © Youtube / КолбоБосс
Домашняя ветчина, приготовленная с любовью и заботой, способна украсить любой праздничный стол. После того как вы приготовите это чудо, возвращаться к магазинным аналогам будет совсем непросто.
Ингредиенты
- 2 кг свинины (лучше выбрать шейку или окорок);
- 100 г соли;
- 50 г сахара;
- 10 зубчиков чеснока;
- 2 ст. л. смеси перцев;
- 5 лавровых листов.
Как приготовить домашнюю ветчину
- Свинину тщательно моют и вытирают насухо. Смешивают соль с сахаром, растирают чеснок с перцами и лавровым листом. Этой смесью рубят мясо со всех сторон.
- Заворачивают мясо в пищевую плёнку, укладывают в глубокую тару и ставят под пресс в холодильник на 5–7 дней, периодически переворачивая.
- После маринования мясо обмывают, обсушивают и запекают в духовке при 180 °C до готовности (около 2 часов).
- Готовую ветчину охлаждают и нарезают тонкими ломтиками. Подают с горчицей или хреном, украшая зеленью.
3. Любимые блюда СССР: помидоры с сыром и чесноком
Как приготовить помидоры с сыром и чесноком по рецепту из Советского Союза: когда нет времени делать что-то сложное. Фото © Youtube / Приготовить смогут все
Эта закуска — идеальное сочетание свежести помидоров, пикантности чеснока и насыщенности сыра. Простота ингредиентов и быстрота приготовления делают её незаменимой на любом столе.
Ингредиенты
- 4 крупных спелых помидора;
- 200 г твёрдого сыра (подойдет российский или чеддер);
- 2 зубчика чеснока;
- 100 г майонеза или сметаны для соуса;
- свежая зелень для украшения.
Рецепт помидоров с сыром времён СССР
- Помидоры нарезают кружочками толщиной около 0,5 см и выкладывают на блюдо.
- Сыр натирают на мелкой тёрке, смешивают с прессованным чесноком и майонезом до однородной массы.
- Полученной смесью щедро покрывают каждый кружок помидора. Закуску украшают зеленью перед подачей.
4. Рулетики из ветчины с сыром и яйцом
Рецепты закусок из СССР: рулетики из ветчины. Фото © Youtube / Все обо всем
Рулетики из ветчины с сыром и яйцом — это не только вкусно, но и красиво. Они добавят изысканности вашему столу и станут настоящим украшением застолья… Если, конечно, обладаете навыком аккуратности.
Ингредиенты
- Ветчина;
- 5 варёных яиц;
- 200 г твёрдого сыра;
- зелень для украшения.
Как приготовить рулетики по-советски: пошаговый рецепт
- Варёные яйца нарезают пополам, сыр нарезают тонкими пластинами.
- На каждый кружок ветчины кладут пластинку сыра и половинку яйца.
- Аккуратно сворачивают в рулетики, закрепляя зубочисткой.
- Украшают зеленью и подают на большом блюде, украшенном листьями салата.
5. Канапе со шпротами по рецепту из СССР
Канапе со шпротами: классика советских застолий. Фото © Youtube / Валентина Сидорова
Канапе со шпротами — это классика советских застолий, воплощение простоты и изысканности одновременно. Хрустящая гренка, нежные шпроты и свежий огурец создают гармонию вкусов, которая не оставит равнодушным.
Ингредиенты
- 1 упаковка шпрот;
- 1 бородинский хлеб;
- 1 свежий огурец;
- укроп для украшения.
Рецепт любимой закуски: как приготовить канапе со шпротами, как в СССР
- Хлеб нарезают на небольшие кусочки и обжаривают на сковороде до хрустящей корочки.
- На каждую гренку кладут по шпротине и кружочек огурца, прокалывают всё зубочисткой или специальной шпажкой.
- Украшают укропом и подают на большом блюде.
Эти закуски не только воссоздают атмосферу советских времён, но и позволяют насладиться глубиной и разнообразием вкусов, которые были доступны в те годы. Приготовление каждого из этих блюд — возможность не только вкусно перекусить, но и погрузиться в историю и почувствовать себя частью чего-то большего.