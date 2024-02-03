Совсем не для детей: психологический разбор сказки Пушкина "Руслан и Людмила" Это только на первый взгляд кажется, что "сказка — ложь, да в ней намёк— добрым молодцам урок". Иногда произведения, которые читают детям, для них не предназначены. Почему сказка "Руслан и Людмила" — для взрослых, Life.ru рассказал эмотолог. 3 февраля, 16:00 Обложка © Мультфильм "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка", режиссёры-сценаристы Алексей Цицилин, Владимир Николаев / Kinopoisk.ru

Произведения Александра Сергеевича Пушкина известны нам главным образом благодаря школьной программе. Вот уже не первый десяток лет ученики средней школы изучают стихи, поэмы и сказки поэта. За скобками уроков литературы, однако, остаётся тот факт, что Пушкин, будучи взрослым писателем и поэтом, адресовал свои произведения отнюдь не детской аудитории.

"Руслан и Людмила" — первая сказка А.С. Пушкина, написанная им вскоре после окончания лицея в Царском Селе. Её гениальность была очевидна всем современникам поэта — настолько тонко и точно он соединил в одном произведении современную европейскую литературу и русский фольклор, приправив всё изрядной долей иронии и юмора.

Недовольство у читателей сказки вызвали только слишком откровенные любовные сцены. Алёна Лапыш Психолог, эмотолог

Молодому Пушкину, вопреки своим желаниям, пришлось убрать некоторые из них. Из-за этого, по словам поэта, в сказке не осталось настоящих чувств, но даже в таком откорректированном варианте её вряд ли можно назвать детским чтением.

Людмила и Черномор. Фото © Мультфильм "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка", режиссёры-сценаристы Алексей Цицилин, Владимир Николаев / Kinopoisk.ru

"Ключевые персонажи сказки — Людмила, Руслан и Черномор. Людмила предстаёт перед нами яркой, живой и довольно наивной девушкой. Её образ — что-то среднее между принцессой из русской народной сказки и современной для поэта светской девушкой", — рассказывает Life.ru психолог и эмотолог Алёна Лапыш.

С одной стороны, Людмила довольно решительна и способна даже на драку с Черномором, с другой — капризна, непоследовательна и инфантильна. При этом она — центральный персонаж, не зря же сам Пушкин посвятил сказку светским красавицам, не постеснявшись между тем с иронией указать на все недостатки их воспитания.

Инфантильность — общая черта многих героинь русского фольклора. Алёна Лапыш Психолог, эмотолог

Инфантильный человек не пытается справиться с обстоятельствами своей жизни, а ждёт, пока кто-то другой придёт и спасёт. С одной стороны, Людмила обещает погибнуть от голода ради любви к Руслану, с другой — тут же садится за пышный стол и начинает есть. Склонность к драматизации и нежелание брать ответственность на себя — две яркие черты инфантильной личности.

Руслан и Черномор. Фото © Мультфильм "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка", режиссёры-сценаристы Алексей Цицилин, Владимир Николаев / Kinopoisk.ru

Руслан предстаёт перед нами в образе бесстрашного воина, героя-богатыря, способного на любые подвиги ради благородной цели. Алёна Лапыш Психолог, эмотолог

При этом автор наделил его и такими чертами, как вспыльчивость, задиристость и нетерпеливость. Часть исследователей считает, что в образе Руслана молодой поэт (а ему на момент написания сказки едва минуло 20 лет) изобразил сам себя. Не секрет, что вспыльчивый, задиристый и часто неуверенный в себе Пушкин много раз дрался на дуэли.

"Незрелость личности можно простить двадцатилетнему человеку, однако это разрушает миф о том, что в те времена люди взрослели намного раньше, чем современные поколения", — говорит эксперт.

Сказки — первые литературные произведения, с которыми сталкиваются дети. Они формируют отношение к ценностям, к хорошему и плохому, к окружающим людям.

Но читать их бездумно, только потому что кто-то когда-то объявил их детской литературой, не стоит. Алёна Лапыш Психолог, эмотолог

Образ избалованной принцессы, красивой, но инфантильной, — нелучшая ролевая модель для девочки. С детства она усваивает, что достаточно просто быть симпатичной и дождаться своего принца. Вот только Александр Сергеевич не превозносит, а, наоборот, тонко высмеивает и порицает такое поведение. "И это делает его произведение намного более глубоким и философским, чем это обычно принято считать и чем оно преподносится в школьном курсе литературы", — подытоживает эмотолог.