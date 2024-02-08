Расставайтесь! Россиянам назвали нестандартные способы вернуть страсть в отношениях
Эксперт Зайцев: Полное слияние в паре приводит к разладу в отношениях
Полное слияние в паре приводит к разладу в отношениях. Обложка © Shutterstock
Когда люди долгое время находятся вместе, из отношений уходит спонтанность. На смену страсти приходят семья и дети, а любовники, которые недавно бросались в омут с головой, полностью посвящают себя рутинным делам. Эйфорию заменяют однотипные отношения, а человек рядом уже не похож на того, в кого вы когда-то беспамятно влюбились. Если с этим ничего не делать, можно дойти даже до расставания. Как же с новой силой разжечь страсть в отношениях?
Разнообразьте вашу сексуальную жизнь
Существует большое количество вспомогательных способов, которые добавят перчинку в отношения, рассказал Life.ru основатель игр "Секспедиция" Олег Зайцев. Чтобы вернуть былую страсть, ведите грязные переписки, занимайтесь любовью по телефону, пройдите курсы по сексуальным техникам, пригласите партнёра на ужин с элементами ролевых игр, откровенно флиртуйте, меняйте локацию для интимной близости, смотрите вместе эротические фильмы.
Первое, с чего вы можете начать, — заниматься любовью не только ночью, как это делает большинство. Соблазняйте любимого человека сразу утром после пробуждения или днём между делами, советует Зайцев.
Элементы новизны однозначно вносят новое эротическое бельё, игры и секс-игрушки, яркие карточки для взрослых со всевозможными позами и подсказками. Вы можете вместе посетить секс-шоп и выбрать то, что вам по душе. Это явно освежит вашу интимную жизнь, добавит перца и страсти — и вы раскроете друг друга с новой стороны.
Изучите себя
Если вы признаетесь себе, что в вашей паре однотипный секс, моментами вам скучно и хочется нового, — начните с себя. Изучите своё тело, найдите самые чувствительные точки и узнайте, как их стимулировать для достижения пика ощущений. Подумайте про свои предпочтения в интимной близости. Расспросите партнёра о его тайных фантазиях и постарайтесь воплотить их в реальность. Это поможет не только вернуть страсть, но и усилить влечение, выйти на новый уровень близости.
Следите за ощущениями и делитесь ими с партнёром. Будьте смелее, называйте вещи своими именами. Говорите не только, чтобы вас целовали "там", но и используйте визуальные образы и ассоциации. Откровенно говорите, что чувствуете во время интимной близости или на этапе прелюдии. Это раскрепощает не только вас, но и любимого человека. Такой уровень интимной коммуникации кардинально изменит сексуальную жизнь.
Отдохните друг от друга
Возможно, не такой совет вы ждали, но именно это действие запускает процесс. Вы находитесь рядом с мужем или женой три, пять, десять и больше лет. Вы видели его/её сонным, грустным, спящим, красивым и уставшим — в любых состояниях. Полное слияние разрушает индивидуальность и приводит к разладу в отношениях. В результате человек становится как брат/сестра — и в таких парах пропадает загадочность и секс.
"Если хотите вернуть страсть — периодически расставайтесь", — рекомендует основатель "Секспедиции". — "Чтобы освежить чувства, вы можете уехать на выходные, снять отель с подругами или друзьями, устраивать себе сольные мини-путешествия".
Есть пары, где супруги даже отказываются от рабочих командировок, потому что не могут провести без любимого несколько дней или недель. Это красный флаг, который говорит о созависимости. Разделившись на короткий отрезок времени, вы сможете взглянуть на отношения по-новому. Благодаря расстоянию вы начнёте больше скучать и ценить друг друга, а воссоединившись, получите нужную эмоциональную встряску. И страсть с новой силой закипит в вашей паре.
Кстати, и слишком поспешный секс может испортить отношения в паре. Лучше сначала узнать друг друга и выяснить предпочтения партнёра, считают психологи.