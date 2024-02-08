Расставайтесь! Россиянам назвали нестандартные способы вернуть страсть в отношениях Эксперт Зайцев: Полное слияние в паре приводит к разладу в отношениях 8 февраля, 11:43 Полное слияние в паре приводит к разладу в отношениях. Обложка © Shutterstock

Когда люди долгое время находятся вместе, из отношений уходит спонтанность. На смену страсти приходят семья и дети, а любовники, которые недавно бросались в омут с головой, полностью посвящают себя рутинным делам. Эйфорию заменяют однотипные отношения, а человек рядом уже не похож на того, в кого вы когда-то беспамятно влюбились. Если с этим ничего не делать, можно дойти даже до расставания. Как же с новой силой разжечь страсть в отношениях?

Разнообразьте вашу сексуальную жизнь

Существует большое количество вспомогательных способов, которые добавят перчинку в отношения, рассказал Life.ru основатель игр "Секспедиция" Олег Зайцев. Чтобы вернуть былую страсть, ведите грязные переписки, занимайтесь любовью по телефону, пройдите курсы по сексуальным техникам, пригласите партнёра на ужин с элементами ролевых игр, откровенно флиртуйте, меняйте локацию для интимной близости, смотрите вместе эротические фильмы.

Первое, с чего вы можете начать, — заниматься любовью не только ночью, как это делает большинство. Соблазняйте любимого человека сразу утром после пробуждения или днём между делами, советует Зайцев.

Элементы новизны однозначно вносят новое эротическое бельё, игры и секс-игрушки, яркие карточки для взрослых со всевозможными позами и подсказками. Вы можете вместе посетить секс-шоп и выбрать то, что вам по душе. Это явно освежит вашу интимную жизнь, добавит перца и страсти — и вы раскроете друг друга с новой стороны.

Изучите себя

Если вы признаетесь себе, что в вашей паре однотипный секс, моментами вам скучно и хочется нового, — начните с себя. Изучите своё тело, найдите самые чувствительные точки и узнайте, как их стимулировать для достижения пика ощущений. Подумайте про свои предпочтения в интимной близости. Расспросите партнёра о его тайных фантазиях и постарайтесь воплотить их в реальность. Это поможет не только вернуть страсть, но и усилить влечение, выйти на новый уровень близости.

Следите за ощущениями и делитесь ими с партнёром. Будьте смелее, называйте вещи своими именами. Говорите не только, чтобы вас целовали "там", но и используйте визуальные образы и ассоциации. Откровенно говорите, что чувствуете во время интимной близости или на этапе прелюдии. Это раскрепощает не только вас, но и любимого человека. Такой уровень интимной коммуникации кардинально изменит сексуальную жизнь. Олег Зайцев Основатель игр "Секспедиция"

Отдохните друг от друга

Возможно, не такой совет вы ждали, но именно это действие запускает процесс. Вы находитесь рядом с мужем или женой три, пять, десять и больше лет. Вы видели его/её сонным, грустным, спящим, красивым и уставшим — в любых состояниях. Полное слияние разрушает индивидуальность и приводит к разладу в отношениях. В результате человек становится как брат/сестра — и в таких парах пропадает загадочность и секс.

"Если хотите вернуть страсть — периодически расставайтесь", — рекомендует основатель "Секспедиции". — "Чтобы освежить чувства, вы можете уехать на выходные, снять отель с подругами или друзьями, устраивать себе сольные мини-путешествия".

Есть пары, где супруги даже отказываются от рабочих командировок, потому что не могут провести без любимого несколько дней или недель. Это красный флаг, который говорит о созависимости. Разделившись на короткий отрезок времени, вы сможете взглянуть на отношения по-новому. Благодаря расстоянию вы начнёте больше скучать и ценить друг друга, а воссоединившись, получите нужную эмоциональную встряску. И страсть с новой силой закипит в вашей паре.

Кстати, и слишком поспешный секс может испортить отношения в паре. Лучше сначала узнать друг друга и выяснить предпочтения партнёра, считают психологи.

Авторы Александра Вишнякова