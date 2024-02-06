Назван топ секс-поз для любовников, слишком уставших на работе Эксперт Зайцев назвал позы для уставших любовников 6 февраля, 11:00 Назван топ секс-поз для любовников, слишком уставших на работе. Обложка © Freepik

Чтобы получать максимальное удовольствие от секса, важно не только экспериментировать и расширять границы в постели, но и знать позы, которые подходят конкретно вашей паре. Life.ru узнал про самые интересные варианты, которые помогают достигнуть пика удовольствия, даже если вы очень устали на работе или не особо хочется напрягаться.

Не бойтесь экспериментировать и находить позы, которые приносят вам и партнёру удовольствие и даже экстаз от сексуальной близости. Ничего страшного, если вы не изобретаете велосипед, а выбираете проверенные варианты. Что работает для одной пары, может не подходить для другой. Обсуждайте ваши предпочтения, учитывайте комфорт, изучайте друг друга и наслаждайтесь процессом исследования вместе. Олег Зайцев Основатель игр "Секспедиция"

Амазонка

Отличный вариант для ленивого секса, особенно после тяжёлого рабочего дня. Мужчина ложится на спину и подтягивает колени к грудной клетке. Девушка располагается над его гениталиями и приседает на корточки. Таким образом, из-за необычного расположения партнёров член сильнее соприкасается с передней стенкой влагалища, а девушка ощущает особенно приятную стимуляцию.

"Кроме того, в этой позе женщина может доминировать и брать власть в свои руки, а точнее — ноги. Мужчине достаточно немного расслабиться и даже занять пассивную роль. Дама будет контролировать ситуацию так, как этого хочет именно она. С точки зрения психологии это освежает отношения и позволяет партнёрам почувствовать себя в новой роли", — рассказал основатель игр "Секспедиция" Олег Зайцев.

Ложечки

Положение, в котором многие любовники спят, также подходит для расслабленного секса. Ненапряжённая поза идеальна для моментов нежности и уединения. Мужчина и женщина лежат на боку: он — сзади, она может повернуться к нему как лицом, так и спиной. Поза позволяет обеим сторонам чувствовать близость и тепло друг друга, а также создаёт возможность для лёгких поцелуев и ласк во время секса. Кроме того, такой вариант помогает замедлиться и передохнуть во время особенно бурного секса.

Стул

Ещё одна поза с минимальной затратой энергии для обоих любовников. Мужчина сидит на краю кровати, а девушка садится сверху лицом или спиной к нему. В этой позе можно обеспечить себе долгий интимный процесс. Также девушка легко контролирует происходящее. По необходимости она может менять темп и угол проникновения.

Чтобы разнообразить ощущения, можно сесть не только на кровать или стул, но и на другую поверхность. Это может быть кухонный или рабочий стол, ванна или любой удобный предмет мебели. Главное, будьте уверены в том, что он выдержит вас двоих и вы не закончите этот вечер в травмпункте.

Секс у стены

Один из самых классных вариантов, который помогает разнообразить привычный секс и не утруждаться. Вы можете делать это в спальне, на кухне, в коридоре и даже на балконе — в любом месте, где даме есть на что опереться. Бонус заключается в том, что данная поза удобна и позволяет стимулировать грудь и клитор девушки. Идеально, если в квартире есть зеркало в пол, — в процессе вы можете наблюдать за своим отражением. Как правило, это создаёт дополнительный возбуждающий зрительный контакт.

Наездница

Эта поза считается одной из самых популярных среди женщин. Многие выбирают её за простоту и доступность, а также за качественный оргазм. Данная поза позволяет девушке контролировать глубину и ритм движений. Такой вариант имеет множество интерпретаций: "обратная наездница", "женщина сверху сидя", "с наклоном вперёд", "фейсситтинг" и так далее. Каждый из вариантов обеспечивает стимуляцию клитора и чувствительных зон, что кратно усиливает ощущения обоих партнёров.

Кстати, споры о лучшем времени для интимной близости не утихают до сих пор. Если смотреть с научной точки зрения, то привычное вечернее время вообще не подходит для занятий сексом. Дело в том, что пик желания у женщин и мужчин приходится на разное и даже противоположное время. Есть ли час, когда желания могут совпасть, читайте в материале Life.ru.

Авторы Александра Вишнякова