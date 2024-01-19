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19 января, 12:43

Ваш прошлый секс способен "предсказать", каким будет следующий

Психолог Иванова: Важнее всего, что в паре происходит после секса

Фото © Racool_studio / freepik

Фото © Racool_studio / freepik

Отсутствие сексуальной близости часто становится причиной измен и расставания в супружеских парах. Об этом рассказала семейный психолог Екатерина Иванова. По её словам, цикл сексуального влечения у партнёров проходит несколько фаз: от всплеска до почти полного затишья. И насколько благополучно это затишье будет преодолено, зависит от желания самих партнёров и их способности слышать друг друга и договариваться.

Собеседница РИА "ФедералПресс" призвала проанализировать то, что обычно происходит в паре после близости. По словам Ивановой, от этого зависит, как скоро и с какой охотой партнёры снова займутся любовью.

"Один партнёр может хотеть полежать и осмыслить то, что сейчас произошло, в одиночку. А второго это может ранить, что с ним не хотят сейчас быть в контакте. Именно на этой фазе человеком принимается решение, с охотой/неохотой он пойдёт в следующий сексуальный акт с этим партнёром и пойдёт ли вообще", — резюмировала психолог.

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Ранее россиянам рассказали, что поспешный секс может испортить отношения в паре. Лучше сначала узнать друг друга и выяснить предпочтения партнёра, считают психологи. Между тем споры о лучшем времени для интимной близости не утихают до сих пор. В какое время суток полезнее всего заниматься любовью, объяснила секс-коуч Алёна Правда.

Марина Калегина
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