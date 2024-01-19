Ваш прошлый секс способен "предсказать", каким будет следующий

Отсутствие сексуальной близости часто становится причиной измен и расставания в супружеских парах. Об этом рассказала семейный психолог Екатерина Иванова. По её словам, цикл сексуального влечения у партнёров проходит несколько фаз: от всплеска до почти полного затишья. И насколько благополучно это затишье будет преодолено, зависит от желания самих партнёров и их способности слышать друг друга и договариваться.

Собеседница РИА "ФедералПресс" призвала проанализировать то, что обычно происходит в паре после близости. По словам Ивановой, от этого зависит, как скоро и с какой охотой партнёры снова займутся любовью.

"Один партнёр может хотеть полежать и осмыслить то, что сейчас произошло, в одиночку. А второго это может ранить, что с ним не хотят сейчас быть в контакте. Именно на этой фазе человеком принимается решение, с охотой/неохотой он пойдёт в следующий сексуальный акт с этим партнёром и пойдёт ли вообще", — резюмировала психолог.