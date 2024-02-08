"Уснул у друзей после гулянки": Филолог раскрыла главные фразы мужчин-изменщиков

Речь — отличный инструмент для того, чтобы расшифровать мысли мужчины по его голосу и интонации. Таким образом девушки даже могут узнать об измене партнёров. Какие именно фразы выдают мужчину-изменщика, перечислила филолог и официальный посол русского языка в мире Мария Русс.

1. "Ты всё делаешь не так / Меня это раздражает". Пора бить в колокола, если молодой человек начинает придираться к мелочам и раздражаться от каждого слова или действия.

2. "Я буду слишком занят, чтобы ответить на звонок / Не пиши мне сообщения в это время, у меня будет совещание". Если партнёр заранее просит не связываться с ним в определённое время, значит, он находится с другой женщиной. Вероятность увеличивается, если такие просьбы всплывают постоянно, указала Русс.

3. "Я был в дороге, телефон сел, связь пропала / Не звони мне, я поеду на пару ночей в командировку с руководством. Буду очень занят".

"Когда мужчине по-настоящему важна женщина, то он найдёт любой способ позвонить или написать маленькое сообщение с телефона коллеги, если его собственный мобильник сел", — пояснила филолог в беседе с порталом "Страсти".

4. "Прости, что так поздно пришёл домой. Уснул у друзей после гулянки / Вымотался в командировке за день и уснул в отеле очень рано". Часто парочки желают друг другу доброй ночи перед сном, добавила специалист. Если общение с мужчиной заметно сократилось в привычном режиме, значит, стоит задуматься. Возможно, его мысли заняты другой.

5. "Да можно простить измену, ничего страшного в этом нет / Все друг другу изменяют". На первом этапе отношений нужно следить за подобными фразами, ведь в них ясно отслеживаются реальные ценности мужчины. Такая фраза в речи человека является признаком того, что возлюбленный пытается навязать свою картину мира, в которой он наверняка уже изменил, подчеркнула Русс.

Эксперт уточнила, что самыми главными сигналами измены партнёра являются сухость в общении, повышенная раздражительность и скрытность. Она призывает учиться выстраивать доверительные отношения со второй половиной, ведь мужчине рядом нужна не просто жена и мать его детей, а друг, опора и муза.