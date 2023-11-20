Психолог назвала 5 ситуаций, которые не считаются изменой Психолог Степаненкова: Встречи с друзьями и коллегами не являются изменой 20 ноября, 11:39 Психолог назвала 5 ситуаций, которые не считаются изменой. Обложка © Shutterstock

Многие переживают, когда партнёр хочет провести время отдельно, отдохнуть с друзьями или получить поддержку у кого-то, кроме вас. Некоторые даже считают это изменой. Педагог-психолог, специалист по детско-родительским отношениям Валерия Степаненкова назвала читателям Лайфа пять ситуаций, о которых не стоит переживать.

Что не считается изменой?

1. Личная свобода и независимость. Если партнёр хочет провести время отдельно от вас или заняться личными делами, это не значит, что он завёл отношения на стороне, подчеркнула Степаненкова. Ведь всем нам порой необходимо тратить время исключительно на себя, и очень важно понимать и принимать это желание и уважать личное пространство партнёра.

2. Социальные связи. Встречи с друзьями или общение с коллегами не всегда являются изменой. У каждого из нас есть своя социальная жизнь, и это нормально. Партнёр тоже имеет право поддерживать отношения и общаться с другими людьми без подозрений или обвинений, добавила психолог.

Далеко не все "подозрительные" действия близкого человека можно считать предательством. Поддерживать здоровые и счастливые отношения поможет честное и открытое общение, основанное на доверии, взаимном уважении и понимании партнёра Валерия Степаненкова Педагог-психолог, специалист по детско-родительским отношениям

3. Эмоциональная поддержка. Если партнёр обращается за советом или поддержкой к другому человеку, это не всегда означает измену. Ведь иногда мы можем нуждаться в помощи и поддержке от разных людей. Важно понимать, что полная эмоциональная зависимость от партнёра является признаком нездоровых отношений.

4. Личные интересы и жизненные радости. У каждого человека есть собственные интересы и хобби. Если ваш партнёр находит удовольствие в занятиях, которые вам неинтересны, это не означает, что он вам изменяет. Важно позволить друг другу развиваться и реализовываться в различных сферах жизни.

5. Личное время и пространство. Иногда в отношениях возникает необходимость во времени и пространстве для размышлений и взаимного роста. Если ваш партнёр хочет уйти на некоторое время или просто взять паузу, то это не обязательно связано с изменой.

Кстати, настоящие измены могут быть выгодны обоим партнёрам, превращаясь в игру. Но если вас такой вариант развития событий не устраивает, читайте 5 болезненных, но действенных советов, как простить измену и исцелиться.

Авторы Андрей Горяничев