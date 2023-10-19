Как простить измену и исцелиться: 5 болезненных шагов от психолога

Если отношения в семье недостаточно близкие и в них есть место манипуляциям, измены мужчины могут быть выгодны обоим партнёрам, превращаясь в игру. О супружеской неверности и путях выхода из ситуации "тройничка" портал "Страсти" побеседовал с психологом Маргаритой Алексеевой.

Специалист объяснила, что иногда женщина предпочитает закрывать глаза на адюльтеры второй половины, периодически идя на шантаж и извлекая из этого собственную выгоду — подарки, уступки и т.д. Мужчина же понимает, что сможет компенсировать свою вину, и продолжает походы налево. Если обоим подходят такие отношения — это их выбор.

Если же вы не расположены к подобным играм, нужно чётко показать мужу свои границы, то есть объяснить, как с вами поступать недопустимо, советует Маргарита Алексеева. При этом придётся пережить лавину негативных эмоций. Их надо не подавлять, а признать, что вам больно и страшно, вы злитесь. Если вы готовы прожить это и не устраивать скандалы, тогда следует обсудить случившееся с партнёром и обязательно выслушать его объяснения. В идеале хорошо было бы посетить семейного психолога. Только тогда станет понятно, сможете ли вы остаться вместе или лучше прекратить отношения.

"Вы поймёте, что вопрос не в "простить/не простить". А в том, готовы ли вы и можете ли вместе переживать кризисные моменты и этот конкретный очень тяжёлый опыт в ваших отношениях", — резюмировала специалист.