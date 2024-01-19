Прожить — и забыть: Психолог объяснила, почему люди возвращаются к бывшим после их измены

Люди прощают предательство и возвращаются к бывшим партнёрам из-за обесценивания своих переживаний. Изменники кажутся им важнее собственных болезненных чувств. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Дарья Дугенцова.

"Человеку кажется, что он не сможет без отношений и данного человека. Именно на этой стадии многие обращаются за помощью к психологу, чтобы разобраться в себе и в том, как жить дальше. Кто-то винит себя в происходящем, а кто-то чувствует злость, которую, кстати, необходимо выражать", — объяснила специалист.

Иногда те, кому изменили, впадают в депрессию. Дугенцова посоветовала прожить это состояние "до донышка" и осознать, что всё кончено и возврата к прошлым отношениям нет. Чем раньше это произойдёт — тем лучше.

Следующий этап переживания измены — адаптация. В это время человек уже может задумываться о будущем и строить планы — можно сказать, он выздоравливает. А последнюю стадию принятия психолог назвала "синдромом первой годовщины".

"Это такое состояние, когда вы, например, пришли на свидание в ресторан с новым избранником — и внезапно осознали, что уже были там с тем, кто вам изменил. Это может сильно ранить и тронуть. Подобное состояние является нормой, которую тоже необходимо принять", — заключила Дугенцова.