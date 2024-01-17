Заполнить пустоту: Психолог рассказал, как пережить внезапное расставание и жить дальше

Если близкий для вас человек вдруг без объяснения причин исчез из вашей жизни, в первую очередь нужно принять это как данность, рассказал "Газете.ru" клинический психолог Станислав Самбурский.

Он предупредил, что сначала будет больно, но позже наступит осознание, что начался новый этап вашей жизни. Главное — не сдерживать себя, не стыдиться выплакивать горе и недоумение, кричать, бить посуду, писать злобные письма и всячески проявлять себя. Необходимо найти близких, которые будут готовы дать вам выговориться. Можно обратиться к психологу или в группу психологической помощи. При этом важно не причинить вред себе и другим.

Следующий этап непростой, но важный — нужно отпустить человека. Жить прошлым — плохая привычка, которая парализует и не даёт жить дальше. Нужно про себя сказать человеку "спасибо" за то, что был в вашей жизни и чему-то научил, "прости" за то, что сделали ему больно и не поняли его, "прощай", чтобы отпустить с миром.

Далее нужно как можно больше времени посвятить себе, вернуться к своим потребностям, интересам и мечтам, не отказывать себе в удовольствиях и достижениях. Также стоит заняться своим здоровьем, красотой и комфортом.

"Пришло время скинуть ограничения, перестать следовать привычкам и позволить себе попробовать что-то новое. Стеснялись пойти в новое арт-пространство, было неудобно подмигнуть коллеге и выйти с ним на кофе — сейчас самое время открыть себя новому. Позвольте себе новые ощущения, эмоции, впечатления. Позвольте себе открыться для новой любви, которая вас согреет", — посоветовал Самбурский.