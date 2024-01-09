Как отпустить умершего человека: 6 советов, чтобы начать двигаться вперёд

В жизни каждого человека встречаются события, мягко скажем, нерадостные. А именно: когда уходят из жизни близкие люди. Которые были вам дороги, с кем прожита жизнь. Создаётся ощущение, что отняли часть тела и души, образовалась дыра и ничем её не заполнить. Как забыть умершего человека? Этим вопросом, к сожалению, хотя бы раз задавалось большинство из нас. После потери близкого может казаться, что жизнь остановилась. Тем не менее пытаться стереть из памяти тёплые воспоминания, чтобы облегчить боль, — не лучшая стратегия. Но мы расскажем, как стоит вести себя и что делать.

1. Проживайте утрату так, как подсказывает сердце

Как пережить смерть близкого человека: 6 советов. Фото © Shutterstock

Грусть — важная часть нашей ментальной жизни, об этом говорят многие психологи и коучи, уверенные, что важно не только скорбеть, но и делать это так, как вы считаете правильным. Есть люди, которые не могут проявить эмоции на похоронах самого близкого человека, а есть те, кто долго горюет из-за переезда в соседний город. И те и другие переживают горе по-своему и нуждаются в том, чтобы к их эмоциям относились с уважением.

Мы ошибочно полагаем, что слёзы — доказательство любви к покойному. Однако это далеко не так. В данный момент важно выразить свои чувства, не опираясь на навязанные обществом правила о том, как нужно горевать. Можно молчать, бить кулаками в стену, рыдать, пересматривать фотографии и вспоминать прекрасные моменты, проведённые вместе с близким. Но нельзя законсервировать это горе в себе и идти заниматься привычными вещами, как будто ничего не произошло. Поверьте, этот способ отвлечься и забыться через время вам даст о себе знать в стократном размере. Не убивайте и не глушите свои чувства. Они живы — заметьте их и проживите.

На разных стадиях проживания утраты могут проявляться разные эмоции. Необходимо не винить себя за них, а чувствовать так, как получается. У кого-то может быть шок, у кого-то — чувство облегчения, а не мысль, "как отпустить умершего мужа", если он был тираном. Жалость к себе, стыд, чувство вины — всё это нормально, потому что помогает адаптироваться к случившемуся.

2. Позвольте себе пережить все стадии горя

Чтобы отпустить человека, который умер, потребуется пройти через несколько стадий горевания, уверены психологи. Гнев (на себя, утрату), печаль (с болью или жалостью), обида (на себя, утрату), вина (перед собой, утратой), грусть (светлая печаль) — она наступает, когда пережиты отрицание, вина и приходит прощение.

Важно не застрять на какой-либо из них, а позволить горю делать свою работу — каким бы невыносимым оно ни казалось. Печаль — это естественная человеческая эмоция, помогающая справиться со смертью. И в данном случае это процесс, требующий времени. Именно чувство горя помогает принять реальность утраты, переработать боль, приспособиться к миру без умершего, отпустить его из мыслей (сохранив связь) и приступить к построению новой жизни.

3. Не избегайте соответствующих ритуалов

Эти 6 советов помогут справиться с потерей любимого человека. Фото © Shutterstock

В различных культурах и вероисповеданиях есть ритуалы почитания памяти человека после его смерти. Иногда семьи создают свои собственные традиции, такие как зажигание свечей или особая семейная трапеза. Возможно, вы захотите почтить память близкого человека особенным, важным именно для вас способом. А может, захотите почтить память близкого человека более открыто.

Это публикация в Интернете в память об ушедшем, мемориальная доска или посаженное в саду дерево. Всё это будет способствовать формированию чувства общности и родства. Возможно, вы захотите обсудить с духовным наставником, друзьями и родственниками то, как именно хотите почтить память близкого человека. Что бы вы ни выбрали, помните: нет правильного или неправильного способа почтить память любимого человека.

4. Не держитесь за воспоминания об умершем

Многие задаются вопросом, как отпустить мёртвого человека, подразумевая под этим забвение. Однако забыть ушедшего невозможно, к тому же это ведёт лишь к застреванию на одной из стадий проживания горя. Но есть и другая крайность. Человек после утраты близкого может цепляться за страдание как за возможность удержать связь с умершим, доказать свою любовь к нему. Внутренняя логика в этом случае примерно такая: перестать горевать — значит успокоиться, успокоиться — значит забыть, а забыть — равно предать.

В результате человек продолжает страдать, чтобы тем самым сохранить верность умершему и душевную связь с ним. Но это иллюзия, отравляющая жизнь тому, кто с ней живёт. Мы должны находить способы сохранять в памяти, вспоминать любимых людей, оставляя их с собой, но продолжая жить дальше.

Психоаналитики считают, что горевание заканчивается тогда, когда горюющий больше не нуждается в воскрешении воспоминаний об умершем с преувеличенной интенсивностью в ходе повседневной жизни. Есть много способов сохранить память об усопшем, которые будут приносить приятное чувство сопричастности, а не страдание и боль. Можно создать своего рода архив памяти о близком человеке: написать о нём рассказ, сделать фотовыставку или открыть благотворительный фонд в его честь.

5. Напишите прощальное письмо

Что делать, чтобы отпустить умершего человека и жить дальше. Фото © Shutterstock

После осознания того, что человека уже нет, нас накрывает горькое сожаление о том, что мы не успели. Эта горечь часто переполняет и не находит выхода. Писать письма — неплохой способ продолжить отношения с умершим человеком и возможность сказать ему то, что не успели при жизни. Выразить чувства, прояснить отношения и отпустить.

С помощью прощальных писем можно выстроить по-настоящему близкие отношения с тем, кто ушёл навсегда, это большое откровение. И на это нужно решиться, пусть начать и сложно: понадобятся время и смелость. Пишите, о чём захочется, что будет идти. Продолжайте, пока слова не закончатся и внутри не станет пусто. Если поднимутся чувства и проступят слёзы, не сдерживайте их. Дайте себе выплакаться...

Максимум за 15 минут выложите все свои мысли на бумагу. В конце письма напишите, что с любовью и благодарностью отпускаете ушедшего. Как закончите, возьмите новый лист бумаги и создайте ответ на это послание самому себе. Пишите то, что вам хочется услышать, вне зависимости от того, что вы думаете по этому поводу.

6. Постарайтесь потихоньку включаться в жизнь

Почаще бывайте среди людей: на улице, в парках. Вспомните про свои увлечения или запишитесь на что-то совсем новое, о чём вы, возможно, давно мечтали. Проводите больше времени с друзьями и родными, не стесняясь просить помощи и поддержки. Когда все эмоции прожиты, боль постепенно стихает и начинается адаптация к новой жизни. Позвольте себе мечтать и планировать будущее. Да, в нём стало меньше на одного человека, но остались другие люди и вы сами.