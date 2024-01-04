Синдром Питера Пэна: Что делать, если ваш мужчина не хочет взрослеть

Что такое синдром Питера Пэна простыми словами? Это ребёнок в теле взрослого, несоответствие физиологического возраста психологическому. Представьте: вы видите перед собой мужчину, а создаётся ощущение, что внутри это ребёнок 7–14 лет.

Но как становятся Питером Пэном? "Конечно, раскрыть загадку такого поведения можно, поговорив об особенностях воспитания мужчины и узнав, как проходило его детство", — рассказывает Лайфу психолог. Таким детям запрещаются некоторые эмоции или не объясняется, как ими управлять и на что они указывают, для чего они вообще нужны. Например, частый запрет на злость. Тогда человек не может во взрослой жизни сказать, что ему не нравится или не хочется делать.

И он подстраивается и копит недовольство, которое потом при достаточном накоплении взрывается в бунт — детский протест, поведение, которое точно не одобряется близкими. Такова его система адаптации к миру. Светлана Плешакова, психолог

Важно отметить, что в семьях, где вырастает такой взрослый ребёнок, один из родителей, скорее всего, гиперопекающий. Это означает, что за мальчика многое делают, решают, не оставляют возможности для выбора, ошибок и взросления. Второй родитель может быть отстранённым и холодным, скупым на проявление эмоций и любви.

Ещё чаще таких людей преследует чувство "брошенности". А это потому, что был либо развод родителей в раннем детстве, либо ребёнка могли отдавать бабушкам на воспитание, либо потеря или психические заболевания родителей. Светлана Плешакова, психолог

А возможно, продолжает психолог Светлана Плешакова, семья мальчика была деструктивной, то есть той, где есть зависимости. Конечно, ребёнку никто не объясняет, что происходит и из-за чего, это и формирует ощущение, что это из-за него и именно его бросили.

Главные особенности мужчины с синдромом Питера Пэна

Что получается во взрослой жизни у мужчины из-за такого детства? Фото © Shutterstock

Недостаток ответственности. Мужчине сложно принимать решения в серьёзных вопросах, нести ответственность за последствия своих поступков. Как правило, чтобы защититься, он в своих неудачах винит окружающих людей.

Детский эгоцентризм. Мужчина искренне уверен, что мир крутится вокруг него: и хорошее произошло благодаря ему, и плохое произошло из-за него. Такой личности крайне тяжело встать на место другого человека и подумать, что тот будет чувствовать. Поэтому, совершая поступки, которые другим причиняют боль, в моменте такой мужчина будет думать только о себе.

Как понять, что у мужчины синдром Питера Пэна? Фото © Shutterstock

Избегание долгосрочных серьёзных отношений, которые подразумевают ответственность. Или мужчина вступает в отношения, где женщина исполняет роль его матери. Парадоксально, но именно отношения и помогут выйти из этого синдрома. Отношения, где будут искренность и ответственность. Тут главный невроз: хочу близости — не хочу ответственности.

Импульсивность. Такие люди не контролируют только что возникшие эмоции и желания, у них недостаток механизма торможения, то есть сдерживания.

Это мешает создавать близкие отношения, что влияет на частую смену работы. А друзья либо такие же, либо долго не задерживаются. Светлана Плешакова, психолог