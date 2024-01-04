Названо 3 приёма искусных манипуляторов, заставляющих любого плясать под чужую дудку

Часто в жизнях людей встречаются искусные манипуляторы, умеющие легко управлять ими. Как распознать таких личностей в своём окружении по методам их воздействия на человека, объяснила телесный психолог Катерина Алексеева.

"Самая частая манипуляция — давление на чувство вины. То есть, если вы замечаете, что вас пытаются выставить "крайним" в чём-то, не исключено, что человек хочет что-то из этого получить. Кроме того, манипулятор может проявлять инициативу, но не брать на себя ответственность, а также давить на жалость", — подчеркнула эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Психолог привела в пример ситуацию, когда пара начинает встречаться, и парень зовет девушку на свидание, но потом говорит, что не может заплатить за ресторан из-за скромного заработка. Молодой человек пытается разжалобить возлюбленную, но всегда оправдывается и выставляет себя правым, уточнила Алексеева.

Вместе с этим манипуляторы любят использовать приём "догадайся, чего я хочу". Такие люди могут перестать разговаривать, брать трубку, когда им звонят, не отвечать на сообщения. По словам специалиста, причину подобного поведения манипуляторы отказываются называть, заставляя человека догадываться, что он делает не так.

Кроме того, манипуляторы (особенно мужчины) нередко используют тему внешности. Они аккуратно намекают человеку, какую одежду ему следует носить, указывают на недостатки, аккуратно вкладывают собеседнику в голову мысль о том, что с ним что-то не так. Алексеева предупредила, что манипуляторы в конце любят говорить, что они — единственные, кто примет человека таким, какой он есть.