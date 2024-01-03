5 отличий женского мозга от мужского Какие зоны мозга более сильно развиты у женщин, а какие у мужчин и в каких случаях это имеет значение, выяснили учёные. 2 января, 21:42 Женский мозг работает эффективнее, чем мужской? Обложка © Shutterstock

Строение мозга

Несмотря на то что мужской мозг в среднем на 140 граммов тяжелее женского, считается, что женский мозг работает эффективнее. Однако каждый пол имеет свои плюсы. Например, у мужчин более развит отдел мозга под названием амигдала — он отвечает за соперничество и мотивацию. А у женщин более развита префронтальная кора — она отвечает за быстрое принятие решений. Благодаря тому, что в мозге женщин больше белого и серого вещества, обработка информации идёт активнее и проходит быстрее. Это подтверждено тестами: с заданиями, связанными с извлечением информации, которая находится в долговременной памяти, женщины справляются лучше.

Женщины превосходят мужчин в навыках строить зеркальные отражения и в запоминании местоположения предметов. Фото © Shutterstock

Это задания, связанные с высокой скоростью восприятия, с пониманием длинных текстов, с навыками тонкой моторики, и задания с декодированием невербальных форм общения: мимики, жестов, поз. Женщины превосходят мужчин в навыках строить зеркальные отражения и в запоминании местоположения предметов. Лучше запоминают звуки и запахи. Мужчинам больше удаются тесты, связанные с попаданием в цель, ориентацией в пространстве, поиском аналогий и, главное, логикой.

Ведущее полушарие

Но это далеко не все различия. Например, у мужчин и женщин ведущими являются разные полушария мозга. Речь идёт о том, что при работе у мужчины и женщины над одной и той же задачей задействованы разные полушария мозга.

У мужчин при обдумывании новой задачи больше задействовано левое полушарие. Фото © Shutterstock

Считается, что левое полушарие отвечает за математические способности, логику и её связи с речью. Правое полушарие — это эмоции, чувства, образное мышление и интуиция. У мужчин при обдумывании новой задачи больше задействовано левое (математическое) полушарие, а у женщин — правое.

Однако так происходит далеко не у всех: примерно у 15–20% мужчин ведущим является правое (эмоциональное) полушарие, а у 10% женщин процесс мышления происходит так же, как у мужчин: ведущим является всё просчитывающее левое полушарие мозга. Зная это, многие компании специально включают в команду исследователей людей разного пола: сообща они способны оценить сложность задачи и найти пути её решения.

Зрение

По-разному работают у мужчин и женщин и связанные с мозгом органы. В первую очередь зрение: мужчины и женщины видят мир неодинаково. Никогда не задумывались над тем, почему в мире практически нет всемирно известных художниц? Потому что цвет, свет и перспектива — прерогатива мужчин. Мужчины видят больше оттенков, видят дальше и лучше способны сфокусировать взгляд на далёком предмете. Это взгляд охотника и создателя.

Мужчинам присущ взгляд охотника и создателя. Фото © Shutterstock

Женщина видит картину мира в целом и замечает больше мелких деталей — это взгляд матери и любящей жены. У женщин более развито периферийное зрение. Не поворачивая головы, она способна увидеть, как с её мужем флиртует соперница или что её ребёнку угрожает появившаяся в комнате кошка. Это связано с тем, что у мужчин фокальная зона сетчатки занимает всего лишь 0,0001% от всего поля, но информацию, которая на неё попадает, обрабатывает 10% нейронов первичной зрительной коры головного мозга, а это примерно 125 миллионов нервных клеток. У женщин это соотношение иное: у них гораздо большая часть нейронов обрабатывает информацию, попадающую на периферийные участки сетчатки.

Слух

Мужчины хуже женщин различают изменения голоса. Женщины на слух способны уловить в голосе другого человека малейшие изменения интонации, тембра голоса и высоты звука. Именно поэтому они лучше распознают ложь.

Мозг женщины буквально запрограммирован на высокие частоты. Фото © Shutterstock

Мозг женщины буквально запрограммирован на высокие частоты. Она быстрее среагирует на крик младенца. Но она же услышит и капанье воды из крана ночью или раздражающее тиканье часов.

Мужчину не способно разбудить ни то, ни другое. Эволюция всё устроила так, чтобы у родного очага он мог отдохнуть от всех дел, прежде чем снова пойдёт добывать мамонта. Зато мужчина быстрее и лучше распознаёт направление источника звука и способен безошибочно распознавать звуки животных.

Мозг женщины обладает ещё одним уникальным свойством: она, словно Юлий Цезарь, может слушать минимум два разговора одновременно, то есть говорить о чём-то с мужем и не упускать ни одной реплики из идущего рядом разговора её соперниц. Мужчине же, чтобы понять, о чём идёт речь, нужно сосредоточиться на конкретной беседе.

Это относится и к другим навыкам. Возможно, именно поэтому автоледи совершенно спокойно могут маневрировать в потоке машин, не выпуская из рук телефон. А мужчине, даже просто чтобы отремонтировать мотоцикл, нужна вящая сосредоточенность и тишина — иначе он за себя не отвечает.

Обоняние

Женщина способна оценить здоровье мужчины, а следовательно, и его сексуальную привлекательность. Фото © Shutterstock

Благодаря большему количеству нейронов, обрабатывающих информацию в обонятельных центрах мозга, женщина в период овуляции способна оценить здоровье мужчины, а следовательно, и его сексуальную привлекательность. При этом, как правило, женщины выбирают партнёров, чья иммунная система сильнее их иммунитета. Делают они это, распознавая тончайшие ароматы мужских феромонов. При этом сами они этого не осознают. Кстати, эту особенность учитывают компании, разрабатывающие парфюм для мужчин: именно женщины тестируют новые запахи.

Интуиция

Благодаря обонянию, зрению и слуху женщины обладают лучшей интуицией, чем мужчины. Они быстрее и более точно считывают эмоции другого человека, буквально кожей чуют фальшь, страх и неуверенность. Их обоняние быстрее улавливает запах пота у разволновавшегося врага или запах феромонов, идущий от уверенной в себе и физически здоровой соперницы.

От женщин не ускользают невербальные сигналы тела других людей: позы, взгляды, изменения интонаций и даже цветовая гамма одежды. Фото © Shutterstock

От них не ускользают невербальные сигналы тела других людей: позы, взгляды, изменения интонаций и даже цветовая гамма одежды — всё это позволяет женщинам более точно оценивать оппонента или соратника. Мужчины это часто используют, приглашая на особо важные деловые встречи женщин-компаньонок, основной задачей которых и является "разгадать" душевное состояние всех переговорщиков.

Но говорит ли всё это о том, что мужчины в чём-то уступают женщинам? Конечно, нет. Мужчины сильнее, физически здоровее, имеют более крепкий иммунитет, способны выносить длительные физические нагрузки и неудобства. А главное — их мозг быстрее наращивает количество нейронов, если они попадают в новые для себя условия с повышенной информационной средой. То есть они способны быстрее приспосабливаться и эволюционировать. Есть такая бородатая загадка: "Если мужчина и женщина попадут на Крайний Север, кто из них обрастёт волосами, а кто побежит добывать шубу?". Правильный ответ такой: "Мужчина побежит охотиться и добывать шубу, а женщина предпочтёт обрасти волосами". Быстро измениться она не сможет.

Авторы Александр Лаврентьев