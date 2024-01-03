Психолог раскрыл, какие страхи прячет за харизмой Гоша из фильма "Москва слезам не верит"

Гоша из "Москва слезам не верит" — это герой, который разбил миллионы женских сердец. Сильный, талантливый, харизматичный, да ещё и мастер на все руки: умел делать и ремонтировать вещи, водить машину, играть на гитаре, петь. Он показан в фильме романтичным, весёлым, оригинальным. Может в запой уйти, но ведь человек слаб, и это кажется простительным. Почему советские женщины обожали Гошу, хотя в наше время его называют токсичным опасным нарциссом и абьюзером, в беседе с Лайфом объяснил клинический психолог Станислав Самбурский.

По мнению специалиста, Гоша — это типичный нарцисс, который имеет завышенное чувство собственной важности, потребность в признании и восхищении, неспособность к эмпатии и сопереживанию, склонность к эксплуатации и обесцениванию других. Так, это проявилось во время первой встречи с Катериной в электричке.

Сначала она благожелательно рассматривала Гошу, потому что его помощь бабушке с самоваром привлекла её внимание. Но грязные ботинки испортили впечатление, улыбка моментально исчезла, и именно это стало триггером к началу разговора. Без этого взгляда Гоша не решился бы заговорить, но нарцисс был задет, и разговор состоялся Станислав Самбурский Клинический психолог

Дальше он провожает Катерину на такси домой, хотя, конечно, и не рассчитывал на такую сумму, как пять рублей, ведь на это можно было питаться целую неделю в столовой, подчеркнул эксперт. Но Гоша это делает, чтобы показать: "Смотри, какой я". Этот напор и демонстрация нужны ему, чтобы удержать понравившуюся женщину. Екатерине нравится ощущение мнимой силы, которое даёт такое настойчивое ухаживание. Весь фильм Гоша показательно нарушает границы, проявляет настойчивость, демонстрирует силу, пускает пыль в глаза окружающим, чтобы всем видом и поведением показывать: "Я мужик, я решил, всё зависит только от меня". Но в его поведении видна не сила, а агрессивное доминирование, за этим обычно прячутся неуверенность и низкая самооценка. Гоша демонстрирует множество нарциссических признаков в своём поведении (тот же пикник имени себя, где академики его восхваляют), и в отношениях у него преобладают сексистские и шовинистские взгляды, которые он выражает не стесняясь.

Несмотря на нарочитую грубость, Гоша нехотя замечает, что Катерина живёт не той жизнью, которой мог жить мастер или партийный работник, но упорно не желает этого признавать. Он пренебрежительно относится к достижениям и желаниям женщин в принципе. При этом у него большая потребность в признании, поэтому и был организован пикник, где Гоша мог наслаждаться потоком комплиментов.

Однако в тот момент, когда Гоша всё же узнаёт, что Катерина — директор завода, он не в состоянии это принять. Моментально взял и переложил на Катерину своё нежелание видеть очевидные вещи, отстранённость от идеи узнать о её работе и прошлом. Гоша не умеет проживать свои переживания и моментально уходит в запой на восемь дней.

"Гоша далеко не идеал; если через три дня после свадьбы он ударит Катерину бутылкой по голове, это не вызовет удивления. Впрочем, Катерине комфортно быть в роли жертвы, она притягивает таких, как Рудик, женатик, ну и теперь невротик с кучей комплексов и страхов плюс алкоголизм", — подытожил Самбурский.