Психолог объяснил, почему у отношений Жени и Нади из "Иронии судьбы" нет будущего

Самый популярный новогодний фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром" рассказывает о том, как два человека, которые не знали друг друга, встретились в новогоднюю ночь и влюбились. Но эта история не такая простая, как кажется. Здесь много психологических нюансов, которые влияют на отношения героев. Подробнее читателям Лайфа рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Главная героиня этого фильма Надя — это женщина, которая долго была любовницей женатого мужчины. В такие отношения чаще всего попадают люди с низкой самооценкой. И вот она встречает Женю — мужчину, который так и не оторвался от материнской груди. В свои годы он продолжает жить с мамой, которая решает за него все бытовые вопросы. Как следствие, у Жени не сформировался навык самостоятельно принимать решения и нести ответственность за поступки. Плыть по течению ему комфортно, он легко соглашается на то, что ему навязывали другие: работу, жену, друзей.