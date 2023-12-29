"И за козла пойдёшь": Психолог объяснил, будет ли Наденька счастлива с Ксан Ксанычем из "Девчат"

Ксан Ксаныч из кинофильма "Девчата" — это человек с психотипом логик-реалист, ориентируется на факты, правила и цели, а не на чувства, впечатления и фантазии. Он стремится к порядку, стабильности и эффективности во всём, что делает. Но так ли легко придётся его спутнице жизни? Чем придётся пожертвовать другой героине этого фильма — 27-летней Надежде, которая строит с ним отношения? Об этом читателям Лайфа рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Итак, ценностью для Ксан Ксаныча является практичность, рациональность и ответственность. Такие люди не любят хаоса, неопределенности и беспорядка, предпочитает действовать по плану, а не по наитию; умеют анализировать, планировать и контролировать. Ксан Ксаныч не склонен к эмоциональности, импульсивности или рискованности. Больше доверяет своему опыту, знаниям и логике, а не интуиции и инстинкту.

Почему зрелый мужчина, который просто хочет получить свой кусочек счастья, выглядит для посторонних как жадный дядька? Возможно, это связано с тем, что он не соответствует общественным ожиданиям и стереотипам о том, как должен быть идеальный жених. Для времени, когда снимался фильм, он слишком стар для Нади, хотя ему не больше 40. Для окружения своей невесты Ксан Ксаныч слишком прост, приземлен и скучен со своей практичностью. Окружающие подмечают прежде всего его экономичность, домовитость, которую воспринимают как меркантильность. Его рассудительность и прагматичность слишком далека от идей других героев. психолог Станислав Самбурский.

По словам собеседника Лайфа, на самом деле забота о невесте и обустройство дома — это его, Ксан Ксаныча, понимание ухаживаний. Такой человек, пусть и не романтик в привычном понимании слова, будет устойчив в семейной жизни, не будет изменять, бить, пить или игнорировать жену. С ним у Нади не будет проблем и скандалов, они оба будут счастливы, если Надя найдёт в себе силы признаться себе, что для неё комфорт и спокойствие важнее, чем яркие чувства и приключения.

Надя не способна оценить Ксан Ксаныча по достоинству. Кадр из кинофильма "Девчата" (СССР, 1961 год) / YouTube/ Киноконцерн "Мосфильм"

"Эта пара будет счастлива, когда Надя сможет разобраться в себе и своих приоритетах. Тогда она перестанет идти на поводу общественного одобрения и у неё исчезнет лицо мученицы, которая ни разу не улыбнулась. Пока же, глядя на её лицо, как-то не верится, что она будет счастлива с Ксан Ксанычем, но изменить свою судьбу такая женщина вряд ли решится. Так и станет жить по инерции и без блеска в глазах", — рассуждает психолог.