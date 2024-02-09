"Едем разводиться": Джанабаева впервые за долгое время опубликовала совместное фото с Меладзе

К слову, певица несколько месяцев не упоминала в соцсетях мужа и не отвечала на вопросы о нём. Это заставило поклонников задуматься, что у супругов всё не очень хорошо. А недавно прошёл слух, что Джанабаева и Меладзе развелись. Подписчики звезды предположили, что этим совместным снимком Альбина как раз пыталась опровергнуть информацию о разладе в семье. Многие поклонники в комментариях отметили, что рады видеть пару вновь вместе и пожелали им никогда не расставаться.