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9 февраля, 14:58

"Едем разводиться": Джанабаева впервые за долгое время опубликовала совместное фото с Меладзе

Джанабаева опубликовала фото с Меладзе на фоне слухов о разводе

Джанабаева опубликовала фото с Меладзе на фоне слухов о разводе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / albinadzhanabaeva

Джанабаева опубликовала фото с Меладзе на фоне слухов о разводе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / albinadzhanabaeva

Певица Альбина Джанабаева впервые за долгое время опубликовала совместный снимок с Валерием Меладзе. На фоне слухов о разводе экс-солистка группы "ВИА Гра" предложила подписчикам угадать, куда они с супругом направляются.

"Давайте вместе выберем подпись к фото: а) едем за продуктами; б) едем разводиться; в) едем в роддом; г) едем в соседнее село на дискотеку", — подписала фото Джанабаева.

К слову, певица несколько месяцев не упоминала в соцсетях мужа и не отвечала на вопросы о нём. Это заставило поклонников задуматься, что у супругов всё не очень хорошо. А недавно прошёл слух, что Джанабаева и Меладзе развелись. Подписчики звезды предположили, что этим совместным снимком Альбина как раз пыталась опровергнуть информацию о разладе в семье. Многие поклонники в комментариях отметили, что рады видеть пару вновь вместе и пожелали им никогда не расставаться.

Такого вы ещё не видели: Меладзе впервые показал сыновей от Джанабаевой
Такого вы ещё не видели: Меладзе впервые показал сыновей от Джанабаевой

Ранее Life.ru сообщал, что Константин Меладзе после развода с Верой Брежневой впал в депрессию. По словам инсайдеров, он временно приостановил рабочие проекты. Вероятно, звёздной паре не удалось разойтись на дружеской ноте.

Наталья Исакова
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