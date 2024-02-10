Эти блюда ел даже Ельцин: 5 забытых рецептов выпечки из СССР

Кулинария во времена СССР была настоящим шедевром. Хозяйки умели удивлять детей и супругов вкусными блюдами, сделанными из дешёвых продуктов. Какими нетривиальными сладкими рецептами можно порадовать членов вашей семьи?

1. Молочные коржики по рецепту из СССР

Выпечка СССР подарила россиянам рецепты на все времена. Фото © Shutterstock

Для советских школьников это угощение не было деликатесом. Их почти каждый день кормили в столовых молочными коржиками. К тому же для приготовления сладости нужно было совсем не много продуктов: 2 яйца;

200 грамм сахара;

100 грамм маргарина;

500 грамм муки;

10 грамм разрыхлителя;

80 мл молока.

Как готовили молочные коржики

Алгоритм действий несложный. Сахар нужно перемешать с маргарином. Добавить яйцо, залить молоком и сверху засыпать разрыхлитель. Затем ингредиенты нужно взбить. После этого взять 400 грамм муки и сделать из неё тесто. Его нужно раскатать так, чтобы толщина была не более 7 мм. Затем понадобится форма для приготовления кексов. Вырезанное тесто нужно положить на противень и промазать с помощью взбитого яйца. Разогреть духовку до 200 градусов и отправить готовиться блюдо в неё на 15 минут. Как только на коржиках появится румянец, продукт будет готов.

2. Кекс "Столичный"

Кекс "Столичный" с изюмом получится вкусным, если соблюдать рецепт времён СССР. Фото © Shutterstock

В Советском Союзе его очень любили. Прямоугольное угощение с изюмом не оставляло равнодушным никого. Для приготовления понадобятся: 240 грамм муки;

175 грамм сливочного масла;

175 грамм сахара;

175 грамм изюма;

3 яйца;

8 грамм ванильного сахара;

10 грамм разрыхлителя;

одна щепотка соли;

3 столовые ложки сахарной пудры.

Как приготовить советский кекс "Столичный"

Изюм нужно покупать без косточек. Перед готовкой его следует помыть, а затем просушить. Муку также нужно просеять. Форма для кекса должна быть прямоугольной. Оптимальные размеры — 10 на 20 сантиметров. Её нужно помазать маслом, а сверху посыпать муку. Сливочное масло должно быть размягчённым. В него нужно насыпать соль, а также стандартный и ванильный сахар. Полученную массу взбить с помощью миксера. Продолжайте делать это до тех пор, пока сахар не растворится, а выпечка не обретёт более пышную форму. Через некоторое время масса станет однородной. В неё нужно добавить яйцо и продолжать взбивать. Затем добавьте в тесто изюм и ещё немного муки. Продолжайте мешать. Через некоторое время тесто станет пышным и густым. Форму оно больше не потеряет. Готовить продукт в духовке нужно не менее 80 минут, а оптимальная температура для этого — 160 градусов. Проверить, готово ли блюдо, можно с помощью любой острой палочки.

3. Торт медовик — советский рецепт

Торт медовик времён СССР в домашних условиях может приготовить любой. Фото © Shutterstock

Эти кондитерские изделия продаются и в магазинах, но добиться "советского вкуса" можно, только приготовив их вручную. При создании торта понадобятся следующие ингредиенты: 400 грамм муки;

150 грамм сахара;

10 грамм разрыхлителя;

2 яйца;

100 грамм сливочного масла;

2 ложки меда;

1 стакан сахара;

2 стакана сметаны;

2 чайные ложки ванильного сахара.

Как приготовить советский медовик: пошаговый рецепт

Приготовить блюдо легко. Нужно сделать смесь из мёда, масла и сахара. Затем взбить её, поэтапно добавляя яйца. Муку нужно просеять и добавить к разрыхлителю. Затем смесь перемешать со сливочным маслом и мёдом. Мешать её нужно до тех пор, пока не получится однородная масса. Затем тесто нужно отделить так, чтобы получилось шесть равных коржей. Каждый из них нужно раскатать и по отдельности поставить в духовку на семь минут. Оптимальная температура для приготовления — 200 градусов. Чтобы сделать крем, нужно перемешать, взбить ванильный и стандартный сахар.

4. Сметанный торт — забытый рецепт из СССР

Рецепты тортов со сметанным соусом получаются вкусные. Фото © Shutterstock

Для приготовления нужны следующие продукты: 2 стакана сметаны;

3 стакана муки;

1 стакан сахара;

25% чайной ложки соды;

25% чайной ложки соли;

30% чайной ложки ванильного сахара.

Как приготовить сметанный торт

Перед тем как приступить к готовке, нужно разогреть духовку до 230–240 градусов. Затем противень нужно хорошенько промазать с помощью растительного масла. Пока духовка разогревается, переходите к приготовлению. В крупную миску нужно положить сахар, соль и сметану. Ингредиенты нужно перемешать между собой. Затем добавить к ним муку и соду, сделав тесто. Далее торт нужно поделить на четыре равные части. Каждый коржик раскатать с помощью скалки. Должно получиться четыре круга. Каждый из них нужно положить на противень, а затем в духовку. Пусть выпекаются на протяжении 15 минут.

Пока торт готовится, можно сделать крем. Для этого стандартный и ванильный сахар нужно добавить в ёмкость со сметаной и перемешать. После чего промазать каждый из приготовленных коржей, сложив их друг на друга. Затем сметанный торт нужно поставить в холодильник. Через четыре часа он будет полностью готов.

5. Блины со сгущёнкой времён СССР

Советская выпечка была самой вкусной в мире. Фото © Shutterstock

Каждая российская хозяйка умеет печь блины. Но не у всех получается делать это по легендарному рецепту СССР, который знали все советские граждане. Для приготовления настоящих советских блинов понадобятся: 3 яйца;

250 грамм муки;

2 столовые ложки разогретого масла.

Пошаговый рецепт советских блинчиков

Нужно вылить в ёмкость три желтка, добавить половину стакана молока, а также соль и сахар. Затем начинаем мешать смесь, постепенно добавляя муку. Продолжаем мешать массу, добавляя в неё две ложки разогретого масла. Затем в тесто нужно долить ещё три стакана молока. Блины должны получиться тонкими. После приготовления полейте их сгущёнкой.