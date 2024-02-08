Делает вкус сбалансированным: Россиянам рассказали, когда лучше солить мясо и тесто

Соль помогает сделать вкус блюда сбалансированным, однако во время готовки важно соблюдать меру и определённые технологии, рассказала кулинарный блогер Елена Ярцева. По её словам, к примеру, жареные куски рыбы или мяса можно солить уже после приготовления.

"Шашлык, стейк, жареная рыба — в этом случае лучше всего дать сначала продукту получить корочку при жарке, а потом, перевернув, присаливать. <…> Жареные блюда можно солить даже после приготовления. Если брать стейк, то его обычно подают с крупными кусочками морской соли", — пояснила кулинар в беседе с радио Sputnik.

Если дело касается круп и макаронных изделий, то солить воду для их варки нужно заранее. Также, по словам Ярцевой, соль необходимо добавлять в котлетную массу, в противном случае готовое блюдо не будет иметь гармоничного вкуса. В тесто, даже для блинов, кроме сахара надо добавлять и щепотку соли, так ваш кулинарный шедевр не будет пресным. Резюмируя вышесказанное, блогер напомнила о главном правиле: лучше всё-таки недосолить, чем пересолить, чтобы не причинить вред здоровью.