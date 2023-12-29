Популярный вид мяса снижает вероятность беременности, предупредил репродуктолог
Репродуктолог Колода: Переедание красного мяса снижает вероятность беременности
Слишком много красного мяса в рационе может плохо влиять на развитие эмбрионов и снижает шансы наступления беременности. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-репродуктолог Юлия Колода.
"Высокая гликемическая нагрузка, то есть употребление большого количества углеводов, может сопровождаться плохим ответом яичников на стимуляцию во время проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий", — сообщила Колода.
Также она посоветовала аккуратнее есть сою, которая может снижать шансы зачатия. А вот повысить вероятность беременности могут продукты, богатые витаминами, зерновые, молочка и овощи. На количество и качество яйцеклеток положительно влияет и низкоуглеводная диета.
Ранее Лайф перечислил 7 продуктов, которые мешают зачатию, но посоветовал, чем их заменить, чтобы всё получилось. В этом списке оказался и кофеин.
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