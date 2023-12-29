Популярный вид мяса снижает вероятность беременности, предупредил репродуктолог

Слишком много красного мяса в рационе может плохо влиять на развитие эмбрионов и снижает шансы наступления беременности. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-репродуктолог Юлия Колода.

"Высокая гликемическая нагрузка, то есть употребление большого количества углеводов, может сопровождаться плохим ответом яичников на стимуляцию во время проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий", — сообщила Колода.

Также она посоветовала аккуратнее есть сою, которая может снижать шансы зачатия. А вот повысить вероятность беременности могут продукты, богатые витаминами, зерновые, молочка и овощи. На количество и качество яйцеклеток положительно влияет и низкоуглеводная диета.