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Шеф-повар дал рецепт, как приготовить цукаты для укрепления иммунитета

Шеф-повар Кочетков: Цукаты помогут облегчить дыхание при заложенности носа

5 февраля, 10:35
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

В зимний период вопрос укрепления иммунитета волнует многих людей. Кто-то отдаёт предпочтение витаминам и различным БАДам, но противостоять простудам можно и с помощью некоторых продуктов питания. Для этой цели прекрасно подойдут цукаты ─ сваренные в сахарном или сахаропаточном сиропе плоды или их части с последующей сушкой. Как приготовить полезные цукаты, Life.ru объяснил преподаватель университета РОСБИОТЕХ, член Международного альянса профессиональных кулинаров, серебряный призёр Олимпиады шефов Дмитрий Кочетков.

Полезные цукаты можно сделать из шкурок апельсинов. Они могут стать поддержкой для иммунитета, облегчить дыхание при заложенности носа, снизить першение в горле. В цукатах сохраняются витамины из фруктов, которые использовались при их приготовлении. Фруктовые микро- и макроэлементы также не исчезают полностью.

Дмитрий Кочетков

Преподаватель университета РОСБИОТЕХ, член Международного альянса профессиональных кулинаров, серебряный призёр Олимпиады шефов

Полезные цукаты можно сделать из шкурок апельсинов. Они могут стать поддержкой для иммунитета, облегчить дыхание при заложенности носа, снизить першение в горле. В цукатах сохраняются витамины из фруктов, которые использовались при их приготовлении. Фруктовые микро- и макроэлементы также не исчезают полностью.
Полезные цукаты можно сделать из шкурок апельсинов. Они могут стать поддержкой для иммунитета, облегчить дыхание при заложенности носа, снизить першение в горле. В цукатах сохраняются витамины из фруктов, которые использовались при их приготовлении. Фруктовые микро- и макроэлементы также не исчезают полностью.

Рецепт от шеф-повара: цукаты для укрепления иммунитета

Ингредиенты:

  • Вода (или сок цитруса) — 500 мл
  • Сахар — 500 г
  • Крупные апельсины — 2–3 шт.
  • Анис — 1–2 звёздочки.
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Апельсиновые корки нужно нарезать небольшими брусочками (чуть мельче картофеля фри). Вскипятить отдельно воду, добавить соль и ошпарить (это нужно для снятия горечи), оставить в таком отваре на 10–15 минут. Далее промыть холодной водой. Затем поместить корки в кастрюлю, залить водой и добавить четверть сахара, поставить на средний огонь и после закипания проварить 5–6 минут. Выключить и дать полностью остыть. Всыпать ещё одну часть сахара и довести до кипения, проварить после закипания ещё 5–6 минут.

Повторить операцию ещё два раза (каждый раз засыпая 225 г сахара) и добавить анис, оставить настояться. Затем процедить сироп, корки кладём в духовку и при 60 градусах сушим четыре часа. После оставляем до полного остывания на противне и высушиваем при комнатной температуре ещё ночь. Получается два ароматных продукта: сироп и цукаты.

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А ранее Life.ru рассказывал про пять фруктов, которые помогут вам выглядеть свежо и ярко даже долгой зимой. Среди них, кстати, есть и апельсины — источник красоты и здоровья.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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