Просто и сытно: Нутрициолог поделилась пятью простейшими завтраками для похудения

Существует пять вариантов завтраков, которые идеально есть при похудении, при этом они сытные, полезные и готовятся быстро, рассказала "Вечерней Москве" нутрициолог Катерина Кузина.

Один из любимых завтраков блогера, по её словам, — овсяноблин. В его составе есть всё, что нужно при первом приёме пищи. К нему также можно добавить сыр, фрукты или красную рыбу.

"Готовить овсяноблин быстро и просто. Измельчите три столовые ложки овсянки в блендере или кофемолке, добавьте одно яйцо, четверть стакана молока, приправы по вкусу. Полученную смесь выложите на сковородку без добавления масла (или же можно добавить немного кокосового). Начинку можно положить во время жарки и сложить овсяноблин пополам. Также можно приготовить овсяноблин в вафельнице", — рассказала Кузина.

Ещё одно блюдо — банановые оладьи. Они готовятся за считанные минуты. Банан нужно размять вилкой, добавить овсяную или рисовую муку, а также одно яйцо. Жарить на кокосовом масле на умеренном огне. Подавать с нежирной сметаной или мёдом. Можно сочетать с кофе, в который добавлено кокосовое молоко.

Банановые оладьи также попали в список наиболее полезных завтраков для худеющих. Фото © Unsplash

Третье блюдо — запеканка из творога. Её можно сделать даже в микроволновке. Нужно смешать творог с яйцом, добавить сухофрукты вроде изюма или чернослива. Если кому-то нравится, можно кинуть манку, хотя и без неё блюдо будет сытным.

Ещё можно позавтракать гранолой, но не магазинным вариантом. Лучше быстро сделать её дома. Для её приготовления нужно взять овсяные хлопья, добавить семечки или орехи, приготовить сироп (к мёду и кокосовому маслу добавить корицу, ваниль и соль). Затем смесь нужно отправить в духовку на 30–40 минут. Готовить можно загодя вечером или утром.

Для тех, кто занимается спортом, идеальный вариант — шакшука, она же — яичница с овощами. Фото © unsplash

Для тех, кто занимается спортом, идеальный вариант — шакшука, она же — яичница с овощами. Возьмите два яйца, головку репчатого лука, болгарский перец, томаты. На разогретой сковородке поджарьте лук до золотистой корочки. Потом добавьте томаты и перец, а через пять минут яйца. Нужно жарить, пока белок не схватится. Однако желток должен остаться жидким. Для этого блюда можно не жалеть зелени.