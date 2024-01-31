Назван нюанс, при котором куриные яйца станут действительно идеальным завтраком

Завтрак благотворно влияет на работу кишечника, нормализует гормональный фон и насыщает нас микроэлементами, которые дают энергию на весь день, поэтому пропускать его нельзя. Об этом в беседе с РИАМО рассказал гастроэнтеролог Олег Байо.

"Правильный завтрак должен содержать основные микроэлементы. И главный из них — это качественные белки и жиры, а также сложные углеводы для энергии на весь день", — заявил врач.

Наилучшим вариантом для завтрака, по его мнению, являются куриные яйца. При этом важно их правильно приготовить — всмятку. При этом способе варки в яйце сохраняются все полезные витамины, в том числе холин — важнейший компонент для мозга, который содержится в желтке, но при термической обработке выше 40 градусов разрушается, поэтому желток должен оставаться жидким.

Ещё один отличный источник энергии — макароны из твёрдых сортов пшеницы. При желании их можно заменить на гречневую крупу или овсянку, которую нужно варить не менее 15 минут. А добавление оливкового масла и перца улучшит работу желчного пузыря.

Отличным дополнением к завтраку станут свежие овощи, в которых содержится клетчатка, и молочные продукты, богатые калием, витамином D и кальцием. Если вы предпочитаете на завтрак фруктовый смузи, то замороженные фрукты станут хорошей альтернативой, говорит врач.