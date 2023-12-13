Гастроэнтеролог объяснила, почему завтрак в постели обернётся не романтикой, а изжогой Врач Кожевникова: Еда лёжа может спровоцировать сильную изжогу 13 декабря, 10:11 Еда лёжа провоцирует гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Обложка © Unsplash

Нередко люди едят не за кухонным столом. Хорошо, если это будет рабочее место, но иногда завтраки, обеды, ужины и перекусы перетекают в кровать. Чем это грозит организму, Лайфу рассказала гастроэнтеролог Олеся Кожевникова.

"Во-первых, при потреблении пищи в положении лёжа или полулёжа высок риск заброса пищи в трахею. Из-за этого можно подавиться (вплоть до проблем с дыханием). В таком случае важно уметь помогать себе, но это может быть сложно из-за паники (в связи с нехваткой воздуха)", — рассказала врач онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

Также такая поза во время приёма пищи может способствовать ослаблению нижнего пищеводного сфинктера. Это провоцирует развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это заболевание, при котором содержимое желудка попадает обратно в пищевод, что приводит к частым сильным изжогам и другим симптомам. Также если ГЭРБ уже диагностирована, то приём пищи лёжа или полулёжа может вызывать серьёзные обострения, предупреждает Кожевникова.

Правильно есть сидя, не торопясь, тщательно пережёвывая пищу, не глотая её кусками. Также не стоит есть слишком горячую или холодную еду.

А ранее Лайф рассказывал, какие любимые продукты с новогоднего стола могут вызвать рак. Конечно, заболеть за счёт одного пиршества невозможно — для возникновения онкологических недугов нужно длительное воздействие канцерогенных веществ. Однако на праздничном столе действительно может присутствовать опасная еда.

Авторы Андрей Горяничев