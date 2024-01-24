Все делают неправильно: Дантист назвала идеальный момент для утренней чистки зубов

Стоматологи до сих пор не сошлись во мнении, когда лучше чистить зубы — до или после завтрака. В обоих вариантах есть плюсы и минусы.

"Если мы встали, почистили зубы и сразу пошли завтракать, то зубы становятся как голые и сильнее подвержены воздействию кислот из пищи", — рассказала "Газете.ru" стоматолог-терапевт сети "Клиника Фомина" Светлана Мандрик.

По её словам, больше всего кислот содержат фрукты, а защитить зубную эмаль помогают пасты с фторадами, образующие кислоустойчивую плёнку на поверхности зуба. Что касается чистки зубов после завтрака — здесь тоже есть свои минусы: уровень кислотности в полости рта после принятия пищи повышен и велик риск повредить эмаль, особенно если вы любитель жёсткой щётки, абразивной пасты и вдобавок неправильно совершаете процесс чистки. Чтобы кислотная среда преобразовалась в нейтральную, нужно подождать 20–30 минут до активного выделения слюны.

"Мне важно, чтобы вы их чистили, а до или после — зависит от нюансов. Иногда я чищу зубы до завтрака, а после очищаю межзубные промежутки ирригатором. Но чаще всего делаю это после завтрака и прогулки с собакой, как раз спустя 30 минут", — объяснила стоматолог.