Учёные обнаружили опасную связь поздних завтраков и ужинов с риском инсульта
Nature Communications: Поздний ужин на 28% повышает риск инсульта у женщин
Учёные провели исследование, которое показало, что ранний завтрак и ужин могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом свидетельствуют результаты эксперимента, опубликованные в журнале Nature Communications.
Авторы работы использовали данные 103 389 участников исследования NutriNet-Santé (79% из которых были женщины, их средний возраст составил 42 года). Согласно результатам, поздний завтрак может привести к ускоренному развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, у человека, который завтракает в девять утра, вероятность возникновения патологий сердца и сосудов на 6% выше, чем у того, кто ест в восемь утра. Приём пищи после девяти вечера может увеличить риск инсульта сразу на 28% по сравнению с ранним ужином. Эта связь особенно ярко выражена у женщин.
Уточняется, что в своей работе специалисты учитывали большое количество дополнительных факторов, включая возраст, пол, семейное положение, качество питания, образ жизни и цикл сна во избежание ошибки в исследованиях.
А ранее Лайф писал, что бесконтрольный приём пищевых добавок омега-3 с жирными кислотами может плохо сказаться на здоровье сердца. Этиловые эфиры в них повышают риск развития аритмии, что, в свою очередь, увеличивает опасность возникновения инсультов и инфарктов.
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