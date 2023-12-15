Учёные обнаружили опасную связь поздних завтраков и ужинов с риском инсульта

Авторы работы использовали данные 103 389 участников исследования NutriNet-Santé (79% из которых были женщины, их средний возраст составил 42 года). Согласно результатам, поздний завтрак может привести к ускоренному развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, у человека, который завтракает в девять утра, вероятность возникновения патологий сердца и сосудов на 6% выше, чем у того, кто ест в восемь утра. Приём пищи после девяти вечера может увеличить риск инсульта сразу на 28% по сравнению с ранним ужином. Эта связь особенно ярко выражена у женщин.