Молодой российский учёный нашёл способ сделать препарат для борьбы с инсультами эффективнее на 20%

Российские учёные синтезировали пептид, который позволяет значительно пролонгировать действие одного из самых популярных препаратов для профилактики и лечения последствий инсульта. Как стало известно Лайфу, новая формула лекарства позволит снизить его стоимость на 20%, а необходимая пациенту доза препарата также уменьшается на 20%.

Чем меньше доза препарата, тем меньше риск развития побочных эффектов. Соответственно, снижается и цена на лекарственное средство без потери эффективности его применения. Это особенно важно с учётом того, что препарат входит в перечень ЖНВЛС.

Острый ишемический инсульт — одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всём мире. В России ежегодно фиксируется до 500 тысяч случаев болезни. Причём около 20% всех инсультов развиваются у россиян в возрасте от 15 до 45 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, 75% инфарктов и инсультов можно предотвратить с помощью своевременной профилактики в сочетании с медицинским контролем. Именно поэтому поиск новых методов лечения и профилактики опасного заболевания является ключевой задачей для российских учёных, в том числе путём усовершенствования существующих препаратов.