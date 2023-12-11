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Молодой российский учёный нашёл способ сделать препарат для борьбы с инсультами эффективнее на 20%

Аспирант РТУ МИРЭА Лобанов усовершенствовал препарат для борьбы с инсультами

11 декабря, 07:49
<p>Острый ишемический инсульт — одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всём мире. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/old-patient-suffering-from-parkinson_25177866.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik </a></p>

Острый ишемический инсульт — одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всём мире. Фото © Freepik

Российские учёные синтезировали пептид, который позволяет значительно пролонгировать действие одного из самых популярных препаратов для профилактики и лечения последствий инсульта. Как стало известно Лайфу, новая формула лекарства позволит снизить его стоимость на 20%, а необходимая пациенту доза препарата также уменьшается на 20%.

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Чем меньше доза препарата, тем меньше риск развития побочных эффектов. Соответственно, снижается и цена на лекарственное средство без потери эффективности его применения. Это особенно важно с учётом того, что препарат входит в перечень ЖНВЛС.

Аспирант РТУ МИРЭА Николай Лобанов

Острый ишемический инсульт — одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всём мире. В России ежегодно фиксируется до 500 тысяч случаев болезни. Причём около 20% всех инсультов развиваются у россиян в возрасте от 15 до 45 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, 75% инфарктов и инсультов можно предотвратить с помощью своевременной профилактики в сочетании с медицинским контролем. Именно поэтому поиск новых методов лечения и профилактики опасного заболевания является ключевой задачей для российских учёных, в том числе путём усовершенствования существующих препаратов.

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А ранее Лайф писал, что российские учёные выявили снижение мозговой активности у переболевших ковидом. Оказалось, что вирус сказывается на работе левого полушария, которое отвечает за речевые функции. Из-за этого переболевшим становилось сложно подбирать слова, а также возникали и другие дефекты речи.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев

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