Сибирские учёные превратили классический пирог в эликсир молодости с помощью секретного ингредиента

Сибирские учёные превратили классический Венский фруктовый пирог в эликсир молодости, слегка изменив его рецептуру. В состав десерта добавили мощный природный антиоксидант, который в чистом виде плохо усваивается организмом, а в выпечке, как показали исследования, работает на все 100. Речь идёт о стильбеноиде — соединении, которое обычно применяется для защиты мышечной ткани сердца.

"В нашем функциональном пироге этот антиоксидант предварительно растворён в чистом пищевом спирте и внесён в состав пирога с фруктовой смесью, содержащей плодовую водку. При выпекании запах и привкус спирта улетучиваются, оставляя лишь полезный концентрат, который усвоится организмом уже на 100%", — рассказала профессор кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ Наталья Наумова.

Помимо муки, яиц и фруктов учёные добавили в пирог купаж из масла семян чиа и рапса, чтобы получить сбалансированное содержание жирорастворимых витаминов, полифенолов и омега-3, 6. Вместо цукатов, содержащих избыток сахара, ароматизаторов и красителей, в тесто добавили натуральные вяленые ягоды земляники. Получился полностью натуральный, полезный и не содержащий сахара продукт.

"Эффективность функционального фруктового пирога с профилактической и терапевтической точек зрения в настоящее время оценивается учёными в клинических испытаниях на мышах. В промежуточном результате эксперимента, как отмечают исследователи, животные, получавшие порции обогащённого продукта, улучшили свои лабораторные показатели", — говорится в статье на сайте ЮУрГУ.