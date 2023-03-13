Кондитер объяснил, почему рисовая и овсяная мука полезнее обычной

Многие наслышаны о вреде пшеничной муки, но не находят в себе силы отказаться от свежего хлеба и десертов. Но есть достойные компромиссы, о которых многие забывают. К примеру, рисовая мука, которая производится из обработанного рисового зерна, которое сначала отбирается и очищается от оболочек и других примесей, а затем измельчается в порошок. Для каких рецептов подойдёт такая мука, читателям Лайфа рассказал кондитер и специалист по правильному питанию Дмитрий Дюран.

"Рисовая мука может использоваться в качестве замены пшеничной муки в различных рецептах, таких как пироги, печенье, кексы, пудинги. Это безглютеновый продукт, что особенно важно для людей, страдающих целиакией или чувствительных к глютену. Рисовая мука также имеет низкий гликемический индекс, то есть она не вызывает резких изменений уровня сахара в крови и может быть полезна для людей, которые следят за уровнем глюкозы", — рассказывает эксперт.

По мнению Дмитрия Дюрана, выпечка из правильной муки не нанесёт вреда фигуре и даже может быть полезна для здоровья. Фото предоставлено Лайфу героем публикации

Другая альтернатива пшеничной — овсяная мука, которая производится из очищенного и обработанного овса, который затем измельчается в порошок. Она богата растворимой клетчаткой, которая может помочь снизить уровень холестерина в крови, улучшить функционирование сердечно-сосудистой системы и предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, по словам Дюрана, овсяная мука содержит комплекс витаминов B, железо, магний и другие минералы, которые необходимы для здоровья нервной системы, укрепления костей и мышц, улучшения пищеварения и поддержания общего состояния здоровья.

"Овсяная мука содержит растворимые волокна, которые могут помочь улучшить пищеварение и предотвратить запоры, и бета-глюкан, который способствует снижению уровня холестерина в крови и может помочь предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, овсяная мука тоже имеет низкий гликемический индекс, что означает, что она медленно усваивается в кровоток и не вызывает резких скачков уровня сахара в крови", — отметил собеседник Лайфа.