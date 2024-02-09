Сократит количество отходов: Раскрыт простой рецепт приготовления ароматной соли из овощных очисток

Рост потребления продуктов при ограниченных ресурсах, а также повышение цен на товары породили популярную нынче концепцию Zero Waste Cooking — полное использование всех ингредиентов при приготовлении пищи. По словам преподавателя Международного технологического колледжа Университета РОСБИОТЕХ, члена Международного альянса профессиональных кулинаров, серебряного призёра Олимпиады шефов Дмитрия Кочеткова, данная концепция предполагает деликатное отношение к еде по принципу использования "и вершков, и корешков".

"Важно переосмыслить отношение к приготовлению блюд: намного проще купить в магазине готовые решения или полуфабрикаты, чем пустить в переработку те же самые овощные очистки или хлебные крошки. А ведь можно сделать на их основе прекрасные специи или же ароматную панировку", — указал эксперт в беседе с Life.ru.

Например, шеф-повар советует приготовить из овощных очисток ароматную соль. Так, отходы от тех же моркови, лука, кабачка, перца или томата можно накапливать и хранить в холодильнике, после чего, когда появится желание, выложить их на пергамент или противень и высушить на воздухе в течение двух-трёх дней. Также в этих целях отлично подойдёт обычная духовка, в которой "сырьё" можно оставить всего на два-три часа при температуре 80–90 градусов.

Далее необходимо перетереть продукт руками или при помощи кофемолки, добавить приправы вроде тимьяна, чили-перца или мелко рубленного чеснока и перемешать полученную смесь с обычной крупной солью. Она не только усилит вкус овощей, но и заберёт остатки влаги, законсервируя их.

По итогу такую заготовку можно хранить в банках при комнатной температуре и использовать абсолютно везде. Эта соль станет прекрасным маринадом к мясу, рыбе, заправкой для супа или салата, приправой к соусу и т.д. Особо следует отметить, что такие сушёные овощи полезны для организма за счёт концентрации минералов, которая увеличивается после испарения воды. Дмитрий Кочетков Преподаватель Международного технологического колледжа Университета РОСБИОТЕХ, член Международного альянса профессиональных кулинаров, серебряный призёр Олимпиады шефов