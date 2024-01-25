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25 января, 13:10

Врач назвала вескую причину перейти на йодированную соль

Эндокринолог Комиссарова объяснила, чем йодированная соль лучше обычной

Йодированная соль — лучший способ массовой профилактики йододефицита, рассказала врач – эндокринолог-диетолог Альбина Комиссарова. Она также объяснила, что морская соль не всегда йодированная.

"Современная соль содержит йодат калия, он термостабильный, не имеет специфического вкуса и запаха", — написала медик в своём телеграм-канале.

Она отметила, что такой продукт полностью безопасен для организма, если потреблять его в разумных количествах. По её словам, безопасной считается доза йода до 1000–2000 мкг, а такой объём одной только солью получить не получится. Ещё одним плюсом врач назвала отсутствие противопоказаний, кроме единственного случая — безйодовой диеты при подготовке к радиойодтерапии.

Она развеяла и распространённый миф о том, что морская и йодированная соль это одно и то же. На деле врач советует всегда изучать состав на этикетке, поскольку морская не всегда содержит йодат калия. А вот розовая гималайская соль — маркетинговая уловка, потому что её наделяют целебными свойствами по содержанию дополнительных микроэлементов, однако получить оттуда значимую пользу очень сложно.

Щепотка смерти: Врач раскрыла, какое количество соли является для человека летальным
Щепотка смерти: Врач раскрыла, какое количество соли является для человека летальным

Соль и сахар часто называют белой смертью. А что из них хуже влияет на здоровье человека, рассказали нутрициологи. По их словам, соль необходима человеку при условии потребления не более определённого количества граммов в сутки.

Обложка ©

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Александра Мышляева
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