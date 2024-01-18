Щепотка смерти: Врач раскрыла, какое количество соли является для человека летальным

Нитритная соль, которая является обычной поваренной солью с добавлением (менее 1% от общего объема смеси) нитрита натрия, добавляется в минимальных пропорциях во многие бытовые заготовки, а также при изготовлении солений промышленным способом. Однако передозировка этим консервантом может привести к ухудшению здоровья и гибели, сообщила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

"Нитритная соль применяется при изготовлении колбас, консервации мяса и рыбы. Она предотвращает распространение гнилостных бактерий и возбудителей ботулизма. Также консервант препятствует процессу окисления, сохраняя вкус, цвет и запах продуктов. В настоящее время полноценной замены этому консерванту нет", — рассказала Лайфу эксперт.

По её словам, в России, странах СНГ и Европе эта добавка обозначается как Е250. Она разрешена в большинстве стран, однако только в минимальной концентрации. Безопасной дозировкой нитрита натрия на 1 кг колбасы является 50 мг вещества. Для человека — 0,6 мг на 1 кг веса в сутки. Для человека, вес которого составляет около 60 кг, безопасная суточная доза нитрита натрия — 36 мг. Врач предупреждает, что не стоит включать продукты с содержанием такой добавки в рацион на постоянной основе.

Продукты, содержащие нитрит натрия, не рекомендуют для питания детей младше трёх лет. Также продукты, содержащие такой консервант, нежелательно употреблять людям с лишним весом, заболеваниями почек, склонностью к отёкам Екатерина Кашух врач-гастроэнтеролог

Повышение дозы Е250 может привести к отравлению, в результате которого человек сталкивается с головной болью, тошнотой, рвотой, затруднённостью дыхания, судорогами и сердечной аритмией. Смертельной же дозой нитрита натрия для человека будет 71 мг на 1 кг массы тела.

Врач добавила, что стоит с вниманием относиться и к употреблению обычной соли, так как летальная доза этой приправы составляет 3 грамма на 1 кг тела. Регулярное употребление соли способно развить гипертонию, болезни почек, а также приводит к размягчению зубов и костей.