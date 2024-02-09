Путь к новому началу: 7 исцеляющих советов, как справиться с расставанием и не впасть в депрессию

Отношения — это в каком-то смысле наркотик. Если привязались к другому человеку, то пережить его отсутствие в своей жизни будет трудно. Но сделать это можно, иначе все брошенные люди оставались бы в депрессии, не создавали в итоге семью и не рожали детей. Какие лайфхаки помогут не упасть духом после ухода близкого человека?

1. Приготовьтесь: негативные эмоции будут преследовать какое-то время

Как пережить расставание, следуя 7 простым правилам. Фото © Shutterstock

Расставание заставит вас испытать сильные эмоции: грусть, злость, обиду и тревогу. Поэтому приготовьтесь к тому, что забыть человека за короткий срок не получится. В подавленном состоянии придётся проходить как минимум несколько недель.

Но есть и хорошая новость: время действительно лечит. Уже через полгода негативные эмоции постепенно сойдут на нет, а ещё через пять лет вы даже и не вспомните, как выглядел бывший партнёр.

2. Найдите способ отвлечься

После расставания ни в коем случае нельзя злоупотреблять вредными привычками. Нужно, наоборот, занять себя чем-то полезным. Как минимум попросите в офисе дать вам больше работы. Либо каждый день гуляйте с друзьями, ходите на тренировки в спортзал или обзаведитесь хобби.

3. Дайте себе пострадать

7 простых советов, как пережить расставание с любимым и не провалиться в депрессию. Фото © Shutterstock

Грустить, переживать и даже плакать после расставания — это нормально. Если хотите побыстрее забыть прежнего партнёра, то нужно выплеснуть негативные эмоции. Держать их в себе нельзя, в противном случае депрессии не избежать. Желательно также делиться своими мыслями и переживаниями с друзьями, семьёй. Близкие люди поддержат и помогут справиться с уходом партнёра.

4. Найдите плюсы в ситуации

Если отношения прекращаются, значит, в них что-то было не так. Попробуйте вспомнить, что вас не устраивало в прежнем партнёре. Может быть, он уделял мало внимания, постоянно тусовался с друзьями или абьюзил? Тогда зачем вам нужен такой человек рядом? Благодарите судьбу за то, что развела вас с ним по разные стороны.

5. Порадуйте себя

Расставание — идеальный период, чтобы добавить в свою жизнь новых ощущений. Если давно хотели сделать необычную стрижку, купить дорогую вещь или, может быть, даже имущество, то воспользуйтесь моментом. Новое приобретение поднимет настроение. На этом фоне расход с некогда любимым человеком будет казаться не такой уж и серьёзной проблемой.

6. Простите и отпустите

Есть и другой эффективный способ, как пережить расставание с мужчиной. Фото © Freepik / drobotdean

Многие люди не могут отпустить человека из-за обиды и злости на него. Это грубая ошибка. Бывшего партнёра нужно простить и пожелать счастья, тогда он быстрее исчезнет из мыслей. Какой смысл обижаться и злиться на мужчину, если это всё равно не вернёт его?

7. Влюбитесь в другого человека

Как пережить расставание с любимым с помощью других отношений? Фото © Freepik

Лучший способ забыть о бывшем партнёре — найти нового. Если сможете влюбиться в другого человека, то положительные эмоции перебьют негативные. Так будет намного проще пережить расставание. Чтобы не чувствовать вину за быстрое нахождение замены прежнему партнёру, подождите пару месяцев после разрыва отношений. Это оптимальный срок для того, чтобы снова начать с кем-то встречаться.