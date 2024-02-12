Больше боли, меньше близости: Чем плохи отношения на расстоянии и почему в них опасно влезать

Многие люди допускают серьёзную ошибку, когда втягиваются в отношения на расстоянии и рассчитывают, что в будущем они перерастут в счастливую жизнь в одном городе. Безусловно, хеппи-энд у "онлайн-любви" тоже бывает, но довольно редко. Чаще всего ничего, кроме душевных страданий, такой формат взаимодействия с партнёром не приносит. По каким шести причинам не стоит заводить себе девушку или парня по переписке?

1. Отсутствие возможности прикоснуться друг к другу

Никто ещё не придумал рецепта, как сохранить отношения на расстоянии. Фото © Shutterstock

Поцелуи, обнимашки и интимная близость жизненно необходимы любой паре. Без них никакая симпатия и любовь не наступит.

Если парень с девушкой встречались, живя в одном городе, а потом кто-то из них переехал, то такие отношения тоже рано или поздно сойдут на нет. Ведь без физического проявления эмоций чувства угаснут. Видеозвонки — совсем не то.

2. Онлайн-партнёр может завести любовницу в своём городе

Когда человек не рядом, отношения с ним воспринимаются совсем по-другому. Онлайн-партнёр вряд ли будет хранить верность. Он рассуждает так: раз вы неизвестно когда встретитесь, то можно заводить новые отношения в реальной жизни параллельно.

В этот момент ничего не подозревающий партнёр совершает грубую ошибку. Пока его собеседник втайне развлекается с новой пассией, он ждёт встречи, отвергая предложения об отношениях со стороны других реальных людей. В результате спустя несколько месяцев бесполезного общения так и остаётся один, пока "онлайн-любовь" зажигает в ночных клубах.

3. Отношения по переписке обречены на провал

Отношения на расстоянии ни к чему хорошему не приведут: 6 обоснований почему. Фото © Shutterstock

Чтобы решить, продолжать ли встречаться онлайн, проанализируйте, насколько высока вероятность съехаться в будущем. Если, условно говоря, вы живёте в одном из регионов, а он в мегаполисе, в который давно хотелось переехать, то поддерживать такие отношения можно. Но только если договоритесь о том, что съедетесь в ближайшие пару месяцев.

Если же вероятность начать жить в одном городе низкая, то не стоит даже тратить на "интернет-любовь" время. Скорее всего, ничего не поменяется и через несколько лет.

4. Постоянная ревность с вашей стороны

Поскольку невозможно проверить, чем занимается партнёр, пока находится не в Сети, это будет вас постоянно нервировать. Заставлять следить за его историями в соцсетях и вычислять, нет ли у "интернет-половинки" тайной любовницы. О спокойной, размеренной и счастливой жизни придётся забыть. Все мысли будут заняты контролем собеседника.

5. Ездить на встречу ко второй половинке затратно

Какой смысл в отношениях на расстоянии, если на них придётся тратить деньги? Фото © Shutterstock

Если вы живёте в соседних городах, добраться до которых можно за один-два часа, это ещё полбеды. Но если партнёр находится в другой части страны, то на каждую поездку к нему придётся выделять много денег и времени.

Всего пару таких путешествий — и приезжающему надоест кататься на большие расстояния. Он начнёт делать это реже, и отношения только ухудшатся.

6. Партнёр может пропасть в любой момент

Отношения по переписке на расстоянии — худший вариант. Фото © Shutterstock

Если вы живёте в одном городе, то в случае ссоры половинку всегда можно найти и расспросить о том, что произошло. А какие гарантии в Интернете? Если собеседник решит, что вы ему надоели, то просто добавит в чёрный список всех соцсетей и заблокирует мобильный телефон. Как в таком случае найти его и узнать, что произошло?

Помните, что закончить отношения с человеком по Интернету намного проще, чем набраться смелости и сказать это в жизни. Поэтому, заводя себе "онлайн-любовь", учитывайте, что никаких гарантий с её стороны нет и не будет.